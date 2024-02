Afrique: L'Angola et Djibouti signent un accord d'exemption de visa

Addis — Abeba - L'Angola et Djibouti ont signé vendredi, à Addis-Abeba, en Ethiopie, trois accords visant à renforcer la coopération bilatérale, y compris celui concernant l'exemption de visa dans les passeports diplomatiques et de service, a appris l'Angop.

Les trois instruments juridiques ont été signés par le ministre des Relations extérieures d'Angola, Téte António, et son homologue djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf, en marge de la 44ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA).

Les deux pays sont désormais liés également par un Accord général de coopération économique, technique, sociale et scientifique et par un Mémorandum d'entente sur les consultations politiques.

Selon une note distribuée à la presse, ce mémorandum porte sur les consultations politiques entre le ministère des Relations extérieures de l'Angola et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Djibouti.

Le document est basé sur l'intention de renforcer les liens d'amitié et de coopération actuels, confirmant l'engagement des deux États envers les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies et reconnaissant les avantages de la communication et de la consultation à différents niveaux, indique la note.

Cependant, l'accord d'exemption de visa établit que les citoyens des deux pays, titulaires de passeports diplomatiques et de service, ont le droit d'entrer, de sortir et de transiter sans visa à travers le territoire de l'autre partie, aux points de passage frontaliers désignés pour le trafic international de passagers.

Les bénéficiaires sont autorisés à séjourner sur le territoire de l'autre pays pour une durée maximale de 90 jours, dans le cadre d'une période d'exemption de visa de 180 jours.

L'objectif de l'Accord général de coopération est de jeter les bases d'une coopération économique, technique, sociale et scientifique entre les institutions intéressées des deux pays, sur le territoire de chaque partie, fondée sur le principe d'égalité, de réciprocité et de souveraineté.

La note ajoute que l'Angola et Djibouti envisagent de coopérer dans les domaines politico-diplomatique, défense et sécurité, lutte contre le terrorisme, industrie, commerce et logistique, transports et infrastructures et énergie.

Les deux Etats entendent également partager leurs expériences dans le domaine de la gestion portuaire et encourager les échanges au sein du secteur privé des entreprises.