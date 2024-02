Congo-Brazzaville: DGTT - Le personnel remis à niveau

Des cadres et agents de la Direction générale des transports terrestres (DGTT) s'imprègnent des réformes liées à la sécurité routière, à la délivrance des documents administratifs et à l'innovation du secteur. Lançant les travaux de la formation, le 15 février à Brazzaville, le ministre des Transports, Honoré Sayi, a évoqué la nécessité de moderniser ce domaine porteur.

L'activité a réuni le personnel de la DGGT mais également des délégués des sociétés connexes aux transports routiers, des centrales syndicales et des experts. Cette session de renforcement des capacités vise, d'après le directeur général des transports terrestres, Mopaya Atali, à actualiser les compétences des participants, à réviser la sécurité routière et la règlementation nationale, à renforcer les politiques du secteur et les institutions, à adhérer à l'innovation et à créer le réseautage.

« La DGTT s'engage dans la mise en oeuvre d'une politique de sécurité routière, d'un dispositif institutionnel, réglementaire et opérationnel en vue de réduire considérablement le nombre et la gravité des accidents de la route. Elle va oeuvrer pour l'amélioration de notre système de délivrance du permis de conduire, de certificat de capacité ou licence professionnelle et de la carte grise qui constituent des points d'ancrage du dispositif visant à l'atteinte de ses objectifs », a assuré Mopaya Atali.

Le secteur des transports terrestres est décrié à cause de nombreuses faiblesses, notamment le manque de politique de développement, de personnel qualifié et de culture de transparence. Le ministre a tenté de justifier la restructuration de la DGTT qu'il a engagée depuis quelques temps, indiquant que celle-ci consiste à une meilleure prise de conscience et une responsabilité face à ces défis liés à la sécurité routière et au processus de libéralisation de certaines tâches régaliennes de l'État.

La tutelle compte vulgariser les documents de réforme auprès du personnel commis à la tâche. « Pour réussir la modernisation du secteur, le ministère des Transports que j'ai l'insigne honneur de conduire entend agir pleinement dans la mise en place d'un système de transport performant, piloté par une administration des transports terrestres plus responsable concernant le respect scrupuleux des lois et règlements de la République, particulièrement celles portant sur la sécurité routière », a déclaré Honoré Sayi.

Pendant trois jours, les participants vont donc partager des expériences sur le secteur des transports terrestres et envisager des pistes de solutions pour son essor.