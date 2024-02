Ile Maurice: Marcus Gad lance le bal pour un grand concert international

L'événementiel a récemment été secoué par diverses perturbations, avec des artistes manifestant dans les rues de la capitale en novembre. Parmi les raisons invoquées par les artistes, figuraient notamment les annulations de concerts à la dernière minute. Même si, pour l'heure, personne n'est venu en avant, si ce n'est que pour rassurer les artistes et les organisateurs, d'un autre côté, les membres de l'Union des Artistes ont rencontré le ministre de l'Art et du patrimoine culturel. Comment se prépare donc l'année 2024 ? L'équipe du Jamrock Reggae Festival, dont les organisateurs sont Yovissen Narayanan et Jane Brabant, assure un bon départ pour cette année en proposant, le 4 mai, un concert de reggae avec Marcus Gad et sa Tribu de Conakry.

Marcus Gad est un artiste et auteur-compositeur de reggae originaire de Nouvelle-Calédonie. Il est connu pour ses paroles spirituelles et sa voix soulful, abordant souvent des thèmes tels que l'unité, la liberté et la conscience. Sa musique mélange les rythmes traditionnels du reggae avec des éléments de musique du monde, créant un son unique qui résonne auprès du public à l'échelle mondiale. Le groupe est également reconnu pour ses messages profonds et ses valeurs. Hormis Marcus Gad, qui sera en live, d'autres artistes locaux se produiront sur scène, dont Vergino, Man and the Positive Vibration, Natir Chamarel, Tian Corentin, Renald et Ras Nininn. L'événement se tiendra au Stade Germain Commarmond, à Bambous.

Ce sera le premier événement international de cette année, et les organisateurs travaillent d'arrache-pied pour atteindre un niveau d'excellence. «Les démarches sont déjà en cours, notamment avec la police. Nous avons déjà eu la permission du stade Germain Commarmond, donc, pour ce qui est du lieu, tout est réglé. Pour les autres formalités, nous sommes sur la bonne voie», expliquent les organisateurs Yovissen Narayanan et Jane Brabant. Le premier grand concert international semble donc bien parti.