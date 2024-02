Ile Maurice: Paystation Max - La révolution de la digitalisation pour les PME avec MIPS

Une avancée majeure se profile pour le secteur des Petites et moyennes entreprises (PME). Lancée ce mercredi au sein des installations de la Nouvelle usine, à Mangalkhan, Kass dan Ta s'impose comme la nouvelle plateforme de digitalisation des services de paiement à l'échelle nationale, ciblant principalement les PME. Selon les dires de Florent Masson, Chief Executive Officer (CEO) of Multiple Internet Payment System (MIPS), cette initiative vise à «écrire l'histoire et à façonner l'avenir numérique de manière inspirante, transformative et durable».

MIPS a déjà entrepris un travail considérable pour soutenir les entreprises locales dans leur essor. «Au cours des dernières années, nos activités ont enregistré une croissance impressionnante, avec une augmentation de 57 % des flux traités, de 210 % du nombre de transactions, et plus que doublant le nombre de marchands actifs», déclare le CEO de MIPS. Il ajoute : «Les données et les tendances indiquent une augmentation des transactions, que ce soit par le biais de cartes de crédit comme VISA, de cartes virtuelles ou de paiements mobiles. Nous prévoyons une croissance de 160 % d'ici 2028 rien que pour les cartes virtuelles.» Ce nouvel élan bénéficie également du soutien de Visa, qui représente un atout considérable pour le développement des PME mauriciennes.

Kaleem TV devient le premier à bénéficier d'un «Paystation Max» pour son entreprise spécialisée dans le détergent.

De son côté, Sébastien Le Blanc, Chief Growth Officer chez MIPS, souligne qu'avec près de 150 000 PME locales, seulement 15 000 à 20 000 ont accès à des services de paiement digitalisés. «Cette disparité numérique, se manifestant par un accès inégal aux solutions de paiement digital, constitue un obstacle majeur à la croissance et à la compétitivité des PME», explique-t-il. Cependant, beaucoup se demandent comment fonctionne cette nouvelle application. Ainsi, le commerçant disposera d'un terminal Paystation Max et pourra encaisser le paiement de son client en un simple clic. Ce service peut être effectué via une application mobile ou un paiement par carte, offrant ainsi aux petites entreprises la possibilité de s'adapter aux exigences numériques croissantes du marché, tout en leur fournissant les outils nécessaires pour prospérer dans un environnement commercial en constante évolution.

Un autre avantage majeur pour les commerçants sera la possibilité d'obtenir un prêt en fonds de roulement allant de Rs 50 000 à Rs 5 millions, grâce à un accord de principe signé avec MIPS et débloqué par l'un de ses partenaires, Fundkiss. Paul Perrier, PDG de cette entreprise, soutient que grâce à cette solution, «les commerçants éligibles pourront accéder à un fonds de roulement pour augmenter leur stock ou saisir les opportunités qui se présentent à eux». Il convient également de noter que MIPS utilisera la notoriété de Prakash Monisha pour toucher tous ceux qui souhaitent accéder à ce nouveau moyen de transaction de paiement, une chanson spéciale ayant même été créée pour marquer cet événement.