Maroc: Les grands défis communs à l'humanité nécessitent la construction d'un nouvel ordre mondial de coopération (Déclaration finale)

Rabat — Les grands défis communs à l'humanité aujourd'hui nécessitent la construction d'un nouvel ordre mondial de coopération basé sur des fondements justes et équitables pour tous les pays du monde, en particulier ceux du Sud, ont souligné, vendredi à Rabat, les participants à la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud.

Dans la déclaration finale sanctionnant leurs travaux, les intervenants ont appelé la communauté internationale à s'engager d'urgence à renforcer la confiance dans les voies de la coopération pour le développement mondial et à intensifier la solidarité internationale afin d'assurer une profonde transformation du développement dans les pays du Sud et de réduire le fossé économique avec les pays du Nord.

Ils ont souligné aussi l'importance des efforts conjoints de tous les pays pour renforcer la stabilité mondiale dans tous ses aspects comme fondement d'une paix durable, et la nécessité du concours des efforts régionaux et internationaux pour garantir un monde stable et sans les risques posés par les guerres et les tendances sécessionnistes.

La Déclaration relève que "toute ingérence dans les affaires intérieures des États constitue une violation de la Charte des Nations Unies et du principe de bon voisinage, avec insistance sur l'importance du respect de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États et sur le règlement pacifique des conflits".

%

Dans la même optique, "la guerre et la catastrophe humanitaire à Gaza ont été condamnées et la communauté internationale a été appelée à y mettre fin immédiatement, conformément au droit international, afin de préserver les vies des innocents et de garantir la stabilité et la paix dans le monde", lit-on dans la Déclaration.

Les participants ont, en outre, souligné la nécessité de renforcer le travail des parlements arabes, africains et latino-américains, y compris les Sénats et Conseils équivalents, dans leur diversité et leur richesse, afin de renforcer leur contrôle sur la performance des gouvernements et leur respect des engagements nationaux et internationaux, et de jouer leur rôle dans l'adoption de législations visant à promouvoir la coopération économique et commerciale entre l'Afrique, le monde arabe, l'Amérique latine et les pays du Sud.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette conférence de deux jours a été axée sur le thème "le rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l'intégration et du développement commun".

Cette rencontre, organisée à l'initiative de la Chambre des conseillers en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe et le Forum du Dialogue Sud-Sud, s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du leadership du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le lancement de toute initiative de développement et de solidarité visant à renforcer la coopération avec les pays du Sud.