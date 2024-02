Maroc: Convention tripartite sur l'exploitation de l'identité numérique et l'usage du service de tiers de confiance national par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

Rabat — Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), ont signé une convention tripartite sur l'exploitation de l'identité numérique et l'usage du service de tiers de confiance national par le ministère.

Signée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le Directeur général de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, et le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, cette convention encadre la collaboration entre les parties signataires pour l'exploitation de la plateforme "Tiers de confiance national", basée sur la carte nationale d'identité électronique, mise en place par la DGSN au profit des organismes nationaux pour l'authentification liée aux services en ligne, souligne un communiqué du ministère.

Elle vise en premier lieu à protéger les bénéficiaires des services numériques du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, au sein de l'écosystème numérique par le renforcement des mesures d'authentification et d'identification, précise la même source.

Aux termes de cette convention, le ministère se dotera des outils permettant de vérifier l'identité des usagers souhaitant accéder à ses services numériques, évitant ainsi le mauvais usage de l'identité d'autrui pour l'obtention des services fournis par le ministère et nécessitant une vérification d'identité, tels que le Pass Jeune, la carte d'artiste et autres.

Cette convention s'inscrit dans le cadre de l'amélioration, de la simplification et de la sécurisation de l'accès aux services numériques du ministère, dans le respect de la protection des données personnelles des usagers, et offre également la possibilité d'exploiter la technologie de service offerte par la carte d'identité nationale électronique dans les domaines de la jeunesse, culture et communication, conclut le communiqué.