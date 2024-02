Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Février 2024

Sénégal : Après le véto des Sages - Macky s'engage à organiser la présidentielle « dans les meilleurs délais »

Le chef de l'État sénégalais Macky Sall s'est engagé vendredi 16 février à organiser la présidentielle "dans les meilleurs délais", après le veto mis par le Conseil constitutionnel à sa décision de reporter l'élection initialement prévue fin février. Au lendemain de cet arrêt historique des « Sages », le pays, dans l'attente de savoir quand et comment il allait voter, était suspendu à la réaction du président.Le président Sall a rompu le silence sous la forme d'un communiqué. Il « entend faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel » et « mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais », dit le texte. « Dans les meilleurs délais », c'est précisément la fenêtre impartie jeudi par le Conseil constitutionnel quand celui-ci a invalidé le report de la présidentielle au 15 décembre. Depuis, les appels se sont élevés de toutes parts, dans le pays et à l'étranger, à l'adresse du président Sall pour qu'il s'exécute. (Source :Rfi)

Ethiopie : Union africaine / conférence des Chefs d’État- Le Sommet des chefs d’État s’ouvre aujourd’hui

Le Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères a finalisé les préparatifs de l'ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée des Chefs d'État et de gouvernement (du 17 au 18 février 2024), selon des sources proches de l’Ua. Cette rencontre va réunir autour de la même table, le Comité des dix Chefs d'État et de gouvernement (C10) sur l'éducation, la science et la technologie, les agences des Nations unies, les partenaires institutionnels et bilatéraux. Idem pour les communautés économiques régionales, les ambassades des pays hôtes de l'Université panafricaine, les ministres éthiopiens de l’Éducation, des Sciences et de la Technologie. Les représentants des jeunes en Afrique, ainsi que ceux des médias. Par ailleurs, avant la fin du sommet, l’on assistera au passage de témoin entre l'Union des Comores (président sortant) et la Mauritanie qui, vraisemblablement, devrait être confirmée à la tête de l’organisation. Ce, pour une durée de douze mois. (Source : Fratmat.info)

Afrique du Sud : Droits de l’homme - La CIJ rejette une nouvelle requête sud-africaine contre Israël

La Cour internationale de Justice (CIJ), plus haute instance judiciaire des Nations unies, a rejeté vendredi la requête additionnelle de l'Afrique du Sud contre Israël, qui a annoncé une offensive d'envergure contre Rafah, dans la bande de Gaza, estimant que l'État hébreux devait respecter les mesures déjà ordonnées. ( Source : France24.com)

Niger : Coopération - La Banque mondiale déterminée à lever tous les obstacles à une reprise

Cette annonce a été faite, dans l’après-midi du jeudi 15 février 2024, par la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Niger, Mme Clara Desousa, à la tête d'une forte délégation de l'institution, au terme d'une réunion avec une délégation du gouvernement nigérien conduite, elle aussi, par le Premier ministre de la transition, Mahaman Lamine Zeine. La Banque Mondiale (Bm) entend ainsi lever tous les obstacles à une reprise de ses activités au Niger au cours de cette réunion d'évaluation. Dans son mot introductif, le Premier ministre Lamine Zeine a rappelé que « la Banque Mondiale est un partenaire du Niger et depuis les évènements du 26 juillet dernier nous avons déploré que la banque mondiale a pris trop de temps pour effectuer cette évaluation qui est importante pour une reprise de sa coopération. » La Directrice des opérations de la Banque mondiale, Mme Clara De Sousa a, pour sa part, fait savoir que sa ''délégation et elle sont à Niamey pour conduire l’évaluation de notre politique opérationnelle et nous sommes là avec la ferme volonté et la détermination pour pouvoir résoudre tous les obstacles pour une reprise totale des programmes de la Banque mondiale au Niger »(Source :Anp)

Togo : Diplomatie - Le ministre Robert Dussey participe à la Conférence de Munich sur la sécurité

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, prend part à la 60e édition de la conférence de Munich sur la sécurité, qui s'est ouverte vendredi 16 février 2024, dans la capitale bavaroise, a-t-on appris. Cette conférence annuelle majeure réunit des responsables politiques, des diplomates, des experts en sécurité et des représentants de la société civile du monde entier pour discuter des défis de sécurité. (Source : alome.com)

Gabon : Projet d’une base navale militaire chinoise à Port-Gentil - Montée de tension entre Washington et Pékin

Actée verbalement lors de la visite d’Etat en avril 2023 de l’ancien président Ali Bongo Ondimba en Chine, la construction d’une base navale militaire à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime continue de faire débat même à l’internationale. Selon le quotidien économique et financier américain The Wall Street Journal, ce projet serait au cœur d’une vive tension entre les États-Unis et l’Empire du milieu, le premier cité incitant les autorités gabonaises à surseoir ledit projet. Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Aides et assistance - Le gouvernement a assisté 7 millions 700 mille personnes en 2023

Plus de 3,7 millions de personnes en difficulté ont bénéficié du soutien du gouvernement burkinabè au cours de 2023, selon un bilan établi par le ministère en charge de l’Action humanitaire et consulté vendredi par l’Aib.«Un total de 3 716 445 personnes ont bénéficié d’assistance de diverses natures », en abris en vivres, en matériels utilitaires ou encore en charge psychologique », rapporte la direction de la communication du ministère en charge de l’Action humanitaire. Selon les données brutes, le taux d’exécution du programme d’activités 2023 du ministère est estimé à quelque 82,30%. (Source : aouaga.com)

Rca : Rébellion - La Minusca accusée de « fournir » des mines aux rebelles de la Cpc

La libre circulation des personnes et des biens a récemment été menacée dans le nord-ouest de la République centrafricaine, notamment à Paoua, dans la préfecture de Lim-Pendé, par des mines antipersonnel. Ces engins explosifs sont posés par les restes des rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement patriotes (Cpc), qui ont commencé à mener une lâche guérilla après avoir été vaincus en 2020 par les Forces Armées Centrafricaines soutenues par des alliés Russes. Ainsi, depuis plus d’un an, les habitants ne peuvent plus vaquer librement à leurs occupations de peur de marcher sur des mines. L’économie souffre également de la crise sécuritaire. De nombreux commerçants ont peur d’emprunter certains itinéraires à cause des mines et sont parfois contraints de changer d’activité. (Source : abangui.com)

Mali : Insécurité - Trois morts lors de l’attaque d’un bus transportant des employés de B2Gold

B2Gold Corp BTO.TO a déclaré jeudi que trois de ses employés sont morts après avoir été blessés lors de l’attaque d’un convoi de transport d’employés au Mali. Un bus transportant les employés de B2Gold de la mine Fekola à Bamako a été attaqué à environ 75 kilomètres à l’ouest de Bamako, a déclaré la société minière canadienne. Les activités d’extraction et de traitement à la mine de Fekola n’ont pas été affectées par l’incident, a déclaré B2Gold, ajoutant qu’elle travaille avec le gouvernement malien pour comprendre les détails de l’attaque. (Source : abamako.com)

Maroc : Football / Préparation Mondial 2026 - Le Maroc veut se tester contre le Sénégal

Les Lions de l'Atlas du Maroc veulent se tester contre le Sénégal et bien d'autres sélections lors d'un match amical au compte des préparatifs des éliminatoires de la coupe du monde 2026, a-t-on appris ce vendredi 16 Février de Afrik Foot. Ce calendrier du Maroc devrait s'effectuer durant la trêve internationale prévue en mars. Elle devrait contenir le champion d'Afrique 2021, le Sénégal ainsi que le Mali, demi-finaliste de la Can 2023 remportée par la Côte d'Ivoire. De plus, les hommes de Regragui envisagent une troisième rencontre contre le Canada. Ces rencontres permettront au technicien marocain de tester et affiner son équipe en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avec des matchs prévus au mois de juin contre la Zambie et le Congo dans le cadre des 3ème et 4ème journées. Rappelons que, le Maroc sera le pays hôte de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. (Source : adakar.com)