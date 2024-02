Nigeria: Osimhen - Naples doit encore attendre !

Alors que des incertitudes résident autour du retour rapide de Victor Osimhen avec Naples, son entraîneur Walter Mazzarri situe l'opinion sur la situation de l'attaquant.

Après la finale perdue à la CAN 2023 contre la Côte d'Ivoire dimanche, Osimhen a rejoint ses coéquipiers napolitains pour une séance d'entraînement à Castel Volturno aujourd'hui. Cependant, l'attaquant nigérian ne sera pas titulaire contre Gênes ce samedi en Serie A.

« J'ai parlé avec Osimhen au téléphone, comment il allait, il y a un contact continu. Maintenant, je vais lui parler et nous verrons s'il sera disponible pour venir sur le banc. Nous verrons comment il va après ces voyages, il arrivera pour l'entraînement de l'après-midi », a déclaré Mazzarri ce vendredi, selon TMW.

Osimhen a disputé sept matchs de la CAN sans aucun problème physique, mais son entraîneur de Naples ne veut pas parler trop vite. « Même les gars, comme je les connais, souffrent de la situation. Eux aussi doivent comprendre que tous les matchs sont des finales. Si on pense aussi aux joueurs que j'avais à Bergame, alors je n'avais plus Elmas et Olivera... on avait bien commencé, puis on a souffert », a ajouté l'Italien.

« Le seul qui avait vraiment tort, de ma faute, car j'ai été disqualifié, c'était contre Turin. On a joué contre les autres, mais il y a eu des incidents. Si Osimhen ne va pas bien... il y a aussi les coéquipiers qui se sont entraînés. Il y a les voyages, moi aussi, comme après Madrid ou quelque chose comme ça... après les voyages, ce n'est pas comme si on était en forme. Je le verrai plus tard et je lui parlerai. Osimhen est un champion, mais je dois respecter ceux qui s'entraînent tous les jours, dorment bien, etc », a conclu l'entraîneur de Naples.

Ces propos de Mazzarri signifient qu'Osimhen ne sera pas titulaire contre Gênes, mais reviendra probablement dans le onze de départ face à Barcelone le 21 février en Ligue des champions. La star nigériane a marqué huit buts en 18 apparitions toutes compétitions confondues avec Naples cette saison.