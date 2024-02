Maroc: Séisme d'Al Haouz - L'ANEF engagée pour la préservation des écosystèmes naturels (responsable)

Commune Tamaloukt (Province de Taroudant) - L'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) est engagée à même de répondre aux besoins des populations affectées par le séisme d'Al Haouz et préserver les écosystèmes naturels, a assuré le Directeur général de cet établissement, Abderrahim Houmy.

L'ANEF oeuvre également pour la promotion du développement durable dans les zones sinistrées, a déclaré à la MAP, M.Houmy en marge d'une visite de terrain dans la Commune Tamaloukt (Province de Taroudant), durant laquelle il a été procédé à la présentation de plusieurs programmes se rapportant à la réhabilitation des forêts, l'aménagement des bassins versants, le développement et la valorisation du Parc National du Toubkal et le programme d'urgence de mobilisation du bois du chauffage et de distribution des fours améliorés dans les zones touchées par le séisme, au niveau de la province de Taroudant.

Ces projets interviennent en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, visant la reconstruction et la réhabilitation des zones touchées par le séisme d'Al Haouz, a souligné le DG de l'ANEF qui était notamment accompagné du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida Outanane, Saaid Amzazi et du gouverneur de la province de Taroudant, Lahoucine Amzal.

Ces programmes contribueront à la promotion de la dynamique économique dans les zones affectées par le séisme et à atténuer les difficultés qui s'imposent durant la saison hivernale, a-t-il ajouté.

%

Et de poursuivre que le programme de réhabilitation des forêts et d'aménagement des bassins versants dans les zones touchées par le séisme, au niveau des provinces de Taroudant, d'Al Haouz, de Chichaoua, de Ouarzazate et d'Azilal, vise la protection et la réhabilitation des écosystèmes naturels, le reboisement et la régénération des forêts et le renforcement des infrastructures.

S'étendant sur la période 2024-2028, ce programme auquel a été alloué quelque 2,7 milliards de DH, est de nature à contribuer aussi au développement humain et au développement d'activités économiques dans ces zones montagneuses.

Doté d'un financement de 900 millions de dirhams pour la période 2024-2028, le programme de développement et de valorisation du Parc National de Toubkal se distingue par un partenariat public-privé, dont l'objectif est de préserver la Zone Coeur du parc tout en encourageant le développement de l'écotourisme dans l'Aire d'Adhésion.

Ce programme porte sur la réintroduction d'espèces en voie de disparition, la réhabilitation des ressources forestières et le développement des infrastructures qui contribueront à promouvoir un tourisme durable dans la région.

En ce qui concerne le programme d'urgence de lutte contre les effets du froid dans les zones sinistrées, il vise la mobilisation de 10.000 tonnes de bois de chauffage au niveau des zones touchées alors que le programme d'urgence de distribution de fours améliorés s'assigne pour objectifs la distribution de 5.800 fours améliorés en faveur de 5.800 familles réparties sur 191 douars au niveau de 38 communes relevant des provinces de Taroudant, d'Al Haouz et de Chichaoua .

Les fours distribués sont des fours de nouvelle génération, certifiés "ISO 9001 - ISO 50001", disposant de caractéristiques spécifiques et de garanties de qualité et de sécurité conformes aux normes internationales.

De même, ces fours sont économes en consommation de bois de chauffage, ont un rendement thermique de plus de 70% et sont multi-usages puisqu'ils peuvent être utilisés pour la cuisson, pour le chauffage et également pour le séchage du linge.