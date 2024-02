Ethiopie: Les députés du pays et du Canada conviennent de renforcer leurs relations

<strong>Addis Ababa — Les députés de l'Éthiopie et du Canada ont discuté du renforcement des relations parlementaires et de la collaboration dans divers domaines d'intérêt commun.

Des parlementaires canadiens et des membres du comité permanent des relations étrangères et des affaires de la paix de la Chambre des représentants du peuple ont discuté aujourd'hui à Addis-Abeba.

À cette occasion, Fathe Mahdi, vice-président de la commission permanente des relations extérieures et de la paix de la Chambre des représentants du peuple, a déclaré que l'Éthiopie et le Canada partagent des objectifs communs en matière de promotion de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Est.

Ils travaillent ensemble au maintien et à la consolidation de la paix en Somalie et au Sud-Soudan, ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme afin de garantir la paix et la sécurité.

Les relations bilatérales entre les deux pays se sont développées au fil du temps, a-t-il déclaré, ajoutant que l'amitié qui dure depuis plus d'un demi-siècle repose sur une base solide et sur l'intérêt et le respect mutuels.

La sénatrice canadienne Amina Gerba a pour sa part souligné l'importance de renforcer les relations parlementaires et d'échanger des points de vue pour travailler ensemble à l'avenir.

"Nous avons eu une discussion très intéressante sur nos relations avec l'Éthiopie. Nous avons 50 ans de relations et de partenariat et nous voulons les conserver et renforcer l'association parlementaire", a-t-elle déclaré.

Les membres du Parlement canadien ont exprimé leur volonté de continuer à soutenir l'Éthiopie dans le cadre de divers programmes de développement.