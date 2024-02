Afrique: Les dirigeants des nations africaines et des organisations internationales arrivent à Addis pour participer au sommet de l'UA

Addis Ababa — Les dirigeants de plusieurs pays africains et d'organisations internationales arrivent à Addis-Abeba pour participer au 37e sommet de l'Union africaine qui s'ouvrira samedi.

Parmi les dirigeants arrivés ce soir pour le sommet figurent le président du Kenya, William Ruto, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, et le président de la RDC, Felix Tshisekedi.

Le président du Conseil présidentiel de Libye, Mohamed al-Menfi, est également arrivé ce soir pour participer au sommet.

Outre les chefs d'État et de gouvernement africains, des dirigeants d'autres régions du monde et des chefs des Nations unies et d'autres organisations internationales arrivent à Addis-Abeba pour assister au 37e sommet de l'UA.

Il est indiqué que 49 pays ont confirmé leur participation au sommet, 30 étant représentés par leurs présidents et cinq par leurs vice-présidents.

Le sommet sera un forum utile non seulement pour discuter des questions africaines, mais aussi pour traiter des affaires mondiales, car il est devenu un forum diplomatique mondial pour les dirigeants, les représentants de pays et les chefs d'organisations internationales.

Quelque six dirigeants non africains devraient participer à ce sommet, dont environ 13 dirigeants d'organisations internationales.

Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA se tiendra les 17 et 18 février et aura pour thème "Éduquer une Afrique digne du XXIe siècle" : Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique".

Le sommet devrait discuter de l'état de la paix et de la sécurité sur le continent, de l'intégration régionale et du développement.

Le lancement du deuxième plan décennal de mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'UA : "L'Afrique que nous voulons" sera également le point fort du 37e sommet de l'UA.

L'Agenda 2063, adopté par les États membres de l'UA à l'issue de consultations approfondies sur l'ensemble du continent, constitue un plan directeur sur cinquante ans pour le développement et l'intégration socio-économiques de l'Afrique.