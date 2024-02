Sénégal: Le journaliste Samba Mangane 'immortalise' les hommes et femmes de l'exécutif sénégalais depuis 1957

Dakar — Le journaliste Samba Mangane a déclaré que le livre qu'il vient de consacrer aux différents gouvernements du Sénégal depuis 1957, est une manière d'immortaliser les hommes et femmes du pouvoir et de permettre aux nouvelles générations de mettre des noms sur leurs visages.

Intitulé "Gouvernements du Sénégal de 1957 à 2023 : les hommes et les femmes du pouvoir exécutif", ce livre a été présenté au public, jeudi, à Dakar, au cours d'une cérémonie de dédicace.

"J'ai écrit ce livre pour rendre hommage et pour immortaliser ces hommes et ces femmes qui ont tout donné à ce pays", a déclaré l'auteur, diplômé du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), l'école de journalisme de l'université de Dakar.

"Cet ouvrage va permettre à la jeune génération de connaitre et de mettre des noms sur ces figures qui ont servi notre cher Sénégal", a indiqué Samba Mangane, un ancien de la Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique).

Son livre se veut une contribution à la "mémoire collective", parce qu'il retrace l'histoire de tous les gouvernements du Sénégal, à commencer par le premier, formé en 1957.

"Le premier gouvernement du Sénégal est formé en 1957, il est dirigé par Pierre Lamy, et Mamadou Dia était son vice-président. Il était composé de 11 ministres. Les ministères dits de souveraineté (Finances, Défense, Justice et Affaires étrangères) étaient dirigés par des Français, et le reste par des Sénégalais", a-t-il rappelé.

Samba Mangane a précisé que 440 personnes ont participé aux différents gouvernements du Sénégal depuis cette date.