Angola: Les députés recommandent des mesures rigoureuses en matière de responsabilisation

Luanda — Les députés angolais ont recommandé l'adoption de mesures strictes pour que les unités budgétisées respectent la responsabilité et dans les délais définis, sous peine de responsabilité disciplinaire.

La recommandation est exprimée dans le Rapport général d'exécution du budget de l'État (OGE, sigle en portugais) 2023 du troisième trimestre, évalué ce vendredi par les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale.

Les législateurs ont recommandé à l'Exécutif d'achever les projets enregistrés dans le cadre du Programme d'investissement public (PIP) et du Programme intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM).

Ils ont également exprimé la nécessité de réduire la dette publique, afin de garantir la soutenabilité des finances publiques.

L'Assemblée nationale suggère également que les revenus des diamants suivent un programme en termes de prix de vente, similaire à celui des revenus pétroliers.

Les législateurs ont recommandé une plus grande rapidité dans le processus d'octroi de crédits aux micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre du Programme de soutien à la production, à la diversification des exportations et à la substitution des importations (PRODESI) sur tout le territoire national.

Dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'enseignement, ils ont recommandé l'augmentation des actions de formation, le renforcement des capacités et l'octroi de bourses ainsi que le processus d'inclusion des enfants dans le sous-système d'éducation préscolaire, en vue de réduire le taux d'abandon scolaire.

Les parlementaires ont prôné l'amélioration des services hospitaliers généraux, de santé publique, des centres médicaux et des maternités, ainsi que des actions d'assistance, de protection et d'accueil pour les groupes en situation d'extrême vulnérabilité (personnes âgées et personnes handicapées).