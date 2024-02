Afrique: Luanda accueille les Assemblées Constitutives de l'OEACP-UE

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, est prête à accueillir, du 19 au 21 de ce mois, les Assemblées Constitutives de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et de l'Union européenne (OEACP-UE), visant un plus grand partenariat et rapprochement entre les peuples.

La présidente du Groupe national de suivi des parlements des pays européens et ACP-UE, la députée Ângela Bragança, a souligné, il y a quelques jours, la création des conditions pour la tenue de cet événement, qui va se dérouler sous le thème "Un nouvel aube des relations l'OEACP - Vers un partenariat dirigé par les peuples".

Compte tenu de l'importance de l'événement, la coordinatrice adjointe de l'organisation de l'OEACP-UE a souligné la participation de plusieurs parties prenantes pour assurer des services de qualité aux personnes invitées à l'événement, tels que la facilitation des visas, le soutien protocolaire, la logistique et autres.

Parallèlement aux Assemblées Constitutives, des forums Femmes et Jeunes seront également organisés.

À cet égard, la députée Ângela Bragança a souligné que l'objectif est de promouvoir un plus grand partenariat et un plus grand rapprochement entre les peuples des États ACP/UE, à la lumière du nouvel Accord de Samoa, qui, ensemble, discuteront de sujets d'intérêt commun qui touchent les jeunes et les femmes, comme l'égalité des sexes, l'entrepreneuriat, l'emploi, entre autres.

Le programme de l'événement prévoit la création de trois nouvelles assemblées parlementaires régionales, à savoir celles de l'Afrique-Union européenne, des Caraïbes-Union européenne et du Pacifique-Union européenne.