Afrique: Crise politique et institutionnelle - L'AJA appelle les acteurs politique au respect des lois et règlements de la République

L'Association des juristes africains (AJA) a réagi à la crise politique et institutionnelle qui sévit au Sénégal depuis le report de l'élection présidentielle initialement prévue pour ce 25 février 2024. A travers un communiqué de presse, ces juristes demandent aux acteurs politiques « de toujours veiller au respect des lois et règlements de la République et d'honorer sans cesse les institutions de la Nation ».

« L'AJA, à cet égard, lance un pressant appel au Président de la République pour qu'il persévère dans la voie de la démocratie et du dialogue qu'il a toujours prônés en favorisant l'Indépendance de la Justice comme gage de l'Etat de droit », relève le bureau international.

Dans ce document, Pr. Papa Ogo Seck et ses collègues ont invité les acteurs politiques à « faire confiance aux institutions pour des solutions pacifiques autour du Droit car la Justice est la colonne vertébrale de la démocratie » non sans rappeler que « la décision du conseil constitutionnel du 15 février 2024 exige le strict respect de la Constitution dans ce sens permettra de sauvegarder la paix et la stabilité du pays ».