Afrique: Le Président angolais propose un dialogue direct entre le Rwanda et la RDC

Addis — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a proposé, ce vendredi, à Addis-Abeba, un dialogue direct entre ses homologues du Rwanda et de la République démocratique du Congo (RDC), pour mettre fin au conflit entre ces deux pays voisins.

João Lourenço s'exprimait à l'ouverture du sommet extraordinaire sur la situation en RDC, organisé à son initiative pour identifier les mesures conduisant à la reprise du processus de pacification dans l'est de ce pays voisin de l'Angola.

Dans son intervention, João Lourenço a précisé qu'il avait décidé d'inviter les chefs d'État et de gouvernement africains à cette réunion pour tenter de remettre sur les rails le processus de pacification de la RDC.

Le Chef de l'État angolais a souligné que ce processus était très proche d'aboutir, du moins par rapport à l'une des forces négatives opérant en RDC, à savoir le M23, mais qui a malheureusement enregistré un revers majeur.

« Malheureusement, nous avons assisté à un revers majeur qui a conduit à la reprise des hostilités avec toutes les conséquences qui en découlent tant pour les populations locales que pour l'économie du pays », a regretté le Président de l'Angola.

Face à cette régression, a-t-il poursuivi, on craint qu'elle n'atteigne des proportions dangereuses qui finissent par affecter non seulement les deux pays voisins mais toute une vaste région, qui englobe non seulement la région des Grands Lacs mais aussi la SADC, puisque la RDC fait également partie de ce bloc régional.

"Cette réunion a pour but de voir quelles mesures nous pouvons prendre pour renégocier un cessez-le-feu entre les autorités de la RDC et le M23 et tenter de conduire, si possible, à un dialogue direct entre les chefs d'Etat du Rwanda et de la RDC", a-t-il insisté.

Le Chef de l'État angolais a également défendu la nécessité de faire des efforts pour améliorer les relations entre les peuples frères de la RDC et du Rwanda.