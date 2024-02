Algérie: Ligue 2 amateur - Statu quo au classement général, à l'Est comme à l'Ouest

ALGER — La 16e journée de Ligue 2 amateur, disputée vendredi, n'a apporté aucun changement perceptible au classement général, aussi bien dans le Groupe Centre-Est que dans le Groupe Centre-Ouest, puisque la plupart des clubs ont conservé les mêmes positions qu'ils occupaient au coup d'envoi.

Le RC Kouba a conservé sa première place du Groupe Centre-Ouest en ramenant une précieuse victoire de son périlleux déplacement chez le SC Mecheria (0-1), au moment où dans le Groupe Centre-Est, l'Olympique Akbou reste seul en tête, sans même avoir joué, grâce notamment à la confortable avance dont il disposait jusque-là.

Le même statu quo a sévi dans le sommet de tableau du Groupe Centre-Est, mais c'était beaucoup plus dû au fait que l'actuel leader, l'Olympique Akbou, disposait d'une avance de sept points sur son poursuivant immédiat, le MSP Batna, faisant que même ce dernier ne risquait pas de le supplanter, quelle que soit l'issue de cette 16e journée.

En effet, le choc qui devait opposer l'OA à l'autre club batnéen, le CAB, a été reporté à une date ultérieure, sur décision de la wilaya de Bejaïa, ce qui n'a pas empêché le club d'Akbou de conserver le leadership, sauf qu'il a perdu un peu de terrain par rapport au MSPB, revenu provisoirement à quatre points (ndlr, 34 pts contre 38), en attendant la mise à jour du calendrier.

Dans les autres matchs, et si le huis clos n'a pas trop réussi au NA Hussein Dey, battu à domicile par le CR Témouchent (0-1), le WA Boufarik, lui, a souffert essentiellement de la délocalisation de son match à Blida, car ayant dû recevoir le GC Mascara au stade Brakni, en raison des travaux de actuellement en cours dans son stade habituel, Mohamed Reggaz.

%

A l'instar du "Nasria", les "Oranges" ont dû s'incliner (0-1) et glissent ainsi à la 10e place du classement général avec 18 points. Un revers qui contraste avec la belle ascension du CRT, qui grimpe à la quatrième place, avec 29 unités.

Le deuxième club de Mostaganem, le WAM, a réussi lui aussi à ramener une précieuse victoire de son déplacement chez le SKAF Khemis Miliana (0-1), au moment où l'ASM Oran s'est contentée d'un nul en déplacement contre le RC Aarbaa (1-1).

Les cartons du jour sont à mettre à l'actif de la JSM Tiaret, qui à l'instar du MSPB l'a assez facilement emporté (3-0) contre la JS Guir Abadla, lanterne-rouge avec l'Olympique de Médéa, avec douze points pour chaque club.

A noter cependant la bonne réaction de l'OM, qui après le point qui lui a été défalqué dernièrement par la Commission de discipline de la LNFA est allé ramener un bon nul (1-1) de son périlleux déplacement chez l'ESM Koléa (5e/27 pts).

Dans le Groupe Centre-Est, et outre le MSP Batna, seuls deux autres clubs ont réussi à s'imposer à domicile, l'AS Aïn M'lila et l'USM El Harrach, vainqueurs respectivement du MC El Eulma (2-1) et du NRB Teleghma (3-2).

Les quatre matchs restants, quant à eux, se sont tous soldés par des résultats nuls et qui arrangent beaucoup plus les affaires des clubs visiteurs, particulièrement le prétendant la JS Bordj Ménael (4e/28pts) et le mal-classé USM Annaba (avant dernier/14 pts).

En effet, "Les Coquelicots" sont allés imposer le partage des points à la solide formation de l'AS Khroub (1-1), alors que"Les Tuniques Rouges" s'étaient contentées d'un zéro partout avec l'HB Chelghoum Laïd.

Les deux autres duels, dans lesquels les différents antagonistes s'étaient séparés dos à dos sont E. Sour Ghozlane - Olympique Magrane et IB Khemis El-Khechna - MO Constantine. Les premiers ayant fait (2-2), au moment où les autres s'étaient contentés d'un nul vierge (0-0).