Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation des actions dépasse les 7800 milliards de FCFA ce 16 février 2024.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 16 février 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a dépassé les 7 800 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 7 800, 646 milliards de FCFA contre 7 789,137 milliards de FCFA le jeudi 15 février 2024, soit une hausse de 11,509 milliards de FCFA. Cette hausse fait suite à celle de 7,283 milliards de FCFA de la veille, soit au total 18,792 milliards de FCFA.

L'embellie de la capitalisation du marché des actions est corrélée à celle de l'indice Composite (indice général de la Bourse) qui a gagné 0,15% à 209,68 points contre 208,37 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il suit la même tendance avec une progression de 0,16% à 105,22 points contre 105,05 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une hausse de 0,18% à 98,56 points contre 98,38 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché obligataire est en baisse de 943 millions de FCFA, à 10 314,380 milliards de FCFA contre 10 315,323 milliards de FCFA le jeudi 15 février 2024.

La valeur des transactions s'est établie à 680,572 millions de FCFA contre 1,366 milliard de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 4,44% à 2 350 FCFA), Sodeci Côte d'Ivoire (plus 4,33% à 4 695 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 3,34% à 1 545 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 3,19% à 485 FCFA) et BOA Mali (plus 3,05% à 1 350 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 1 105 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 4,71% à 810 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 3,35% à 1 300 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,09% à 7 245 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,03% à 1 930 FCFA).