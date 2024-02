Tunisie: Le chef du gouvernement à Addis-Abeba pour participer à la 37e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement l'UA

Tunis — Chargé par le président de la République, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, participe à la tête d'une délégation tunisienne aux travaux de la 37e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) dont les travaux auront lieu du 16 au 18 février, à la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, annonce un communiqué de la présidence du gouvernement.

A son arrivée à l'aéroport international d'Addis-Abeba, le chef du gouvernement a été accueilli par la ministre éthiopienne de l'Agriculture et de l'Irrigation, Aisha Mohammed Moussa, le secrétaire d'État éthiopien aux Affaires étrangères, Birtukan Ayano Dadi, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, Nabil Ammar et l'ambassadeur de Tunisie en Ethiopie, Abdelhamid Gharbi.

A l'ordre du jour de la présente session, l'examen des questions liées à l'avenir de l'UA ainsi que les mécanismes de soutien et d'appui à l'action africaine commune.

Les participants auront également à débattre de l'état d'avancement du projet de création d'une zone africaine de libre-échange.

La présente session sera, en outre, l'occasion de proclamer officiellement l'année 2024, année de l'éducation en Afrique sous le signe "Éduquer une Afrique adaptée au 21e siècle : Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, durable et pertinent pour l'Afrique."

En marge de cette conférence, le chef du gouvernement aura des entretiens avec nombre de chefs d'État et de gouvernement ainsi que de hauts responsables d'organisations internationales et régionales.

Il est à noter que Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères et de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a participé les 14 et 15 février courant, à Addis-Abeba, à la 44ème session du Conseil exécutif de l'Union africaine en prévision de la 37ème session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA.