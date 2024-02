Sénégal: Invalidation du report de l'élection par le CC - Abdoul Mbaye titille le PDS

L'ancien premier ministre, candidat recalé à l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février a réagi suite à la décision du Conseil Constitutionnel invalidant la loi défendue par le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) portant report du scrutin au 15 décembre. Sur sa page Facebook, Abdoul Mbaye, leader de la coalition Abdoul2024, faisant allusion à Karim Wade et Cie, déclare « Nous avons été injustement écartés des candidats à l'élection présidentielle de 2024. Mais nous n'avons pas contesté la décision du Conseil constitutionnel au nom d'un principe... »

« Nous avons été injustement écartés des candidats à l'élection présidentielle de 2024. Mais nous n'avons pas contesté la décision du Conseil constitutionnel au nom d'un principe qui nous fait limiter notre action face aux juges à des recours possibles. Il n'y en avait pas. Nous n'avons intégré aucune structure de protestation », lance Abdoul Mbaye, président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT).

Qui plus est, il indique « Nous avons décidé cependant de poursuivre notre combat pour le « non à la continuité » du régime en place et nous nous sommes mis à la disposition des candidats de l'opposition véritable pour apporter notre soutien. Nous avons immédiatement transformé la coalition ABDOUL2024 en Alliance senegal202. »

Poursuivant son propos dit le président l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), « Nous avons ensuite considéré que le report du scrutin ouvrait une voie possible pour aller vers une élection apaisée et inclusive à condition de consensus et de préalables basés sur l'annonce du respect de l'échéance du mandat de Macky Sall le 2 avril 2024. »

Pour conclure, il dira « Le Conseil constitutionnel a pris hier 15 février une autre décision. Elle doit être respectée. Elle a été prise sur la base d'une incompétence à contrôler les parrainages et d'erreurs documentées sur l'appréciation de binationalités. Mais elle est prise sans recours possible. Espérons qu'elle puisse sortir le Sénégal de la crise institutionnelle. »