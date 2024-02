Sénégal: Malgré le satisfecit sur la décision du conseil constitutionnel - « Aar Sunu Élection » appelle à la vigilant et la mobilisation

En conférence de presse hier, vendredi 16 février 2024, le mouvement citoyen « Aar Sunu Élection » (Protégeons notre élection) a salué la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de l'élection présidentielle du 25 février 2025 au 15 décembre.

Composé de différentes composantes de la société civile, le mouvement citoyen s'est dit fier de cette "première victoire" et reste "mobilisé pour accompagner cette décision forte du Conseil constitutionnel".

"Nous restons debout pour que rendez-vous soit pris avec le peuple sénégalais afin que cette souveraineté qu'on a tenté de lui usurper lui revienne de droit. Et ceci ne sera effectif que le jour du scrutin. Tant qu'on ne nous aura pas dit que l'élection présidentielle se tiendra le 3 ou le 10 mars, nous n'avons pas encore atteint notre objectif", a déclaré le porte-parole Elimane Kane.

Poursuivant ces propos, le président de Legs Africa est revenu sur l'itinéraire de la marche du mouvement prévue aujourd'hui, samedi 17 février. « La marche est prévue aujourd'hui à 11 h, du rond-point Sipres sur la voie de dégagement nord (VDN) au rond-point Liberté 6 ». « Aar Sunu Élection » dit être "tombé d'accord avec l'autorité sur l'axe choisi". Mais confie M Kane "Nous n'avons pas encore reçu le courrier du préfet, mais nous avons pleine confiance que ce courrier arrivera et qu'il sera positif, qu'il ne va pas interdire cette marche".

"Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers en pensant que tout est réglé", avertissent les membres. Dans la foulée, ils alertent à propos "d'un piège" que constitueraient les concertations annoncées par Macky Sall. "Le président s'engage à exécuter pleinement la décision du Conseil constitutionnel. Mais, par ailleurs, il annonce qu'il va organiser des concertations pour le faire et c'est ça le piège. Si on s'engage à des concertations non encadrées, on dépasserait la date du 2 avril", prévient le président de l'ONG 3D.

Selon « Aar Sunu Election », du matériel électoral est sur place : « Nous savons de source sûre que les bulletins sont disponibles et le matériel électoral disponible". Le mouvement « Aar Sunu élection » a donc proposé les dates du 3 ou 10 mars 2024 pour permettre aux candidats à la Présidentielle de rattraper les jours de campagne perdus et préserver leur droit d'avoir une campagne électorale de 21 jours. Et de réitérer : « Mais du point de vue technique et matériel, le Sénégal est prêt à organiser l'élection ce 25 février »,