Afrique: 13es Jeux Africains - Haja Resampa mobilise les fédérations

Le clan malgache est prêt et affiche de grandes ambitions aux Jeux Africains du 8 au 26 mars à Accra, Ghana.

L'heure est à la préparation. Madagascar sera bel et bien présent aux 13es Jeux Africains à Ghana. Le conseil des ministres a entériné la participation des athlètes malgaches à ce grand rassemblement des sportifs africains pendant deux semaines dans la capitale ghanéenne. La Grande Ile ayant terminé à la 10e place au Maroc en 2019 vise le top 8 cette année.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports sous l'impulsion de Haja Resampa fait le va-tout pour que les athlètes ne déméritent pas sur place et de remporter le maximum de médailles. Le numéro 1 du sport malgache a réuni tous les fédérations concernées à son bureau à Ambohijatovo. « Nous avons remporté la première place à domicile avec 121 médailles d'or lors des Jeux des Iles, les athlètes ont prouvé qu'ils ont du potentiel et le ministère est reconnaissant envers vous les fédérations sur tous vos efforts. Aux Jeux Africains, nous visons un meilleur classement et nous n'allons pas faire de la figuration et vous, les fédérations, vous êtes les acteurs clés, qui, connaissent les meilleurs athlètes capables de réaliser des exploits et ramener des médailles » nous a fait savoir, le ministre. Madagascar est engagé dans onze disciplines sur les vingt-quatre au programme des jeux avec plus de cent athlètes.

%

Il s'agit de l'athlétisme, du tennis de table, du tennis, des luttes associées, du judo, du taekwondo, du karaté, des jeux échecs, de l'haltérophilie, du basket 3 x 3 et du rugby à VII. Des athlètes expatriés et locaux se préparent déjà et entreront en regroupement final d'ici peu. « Le Président, Andry Rajoelina a toujours affiché sa volonté de soutenir le sport et les sportifs. Ils sont derrière nous et restent à notre écoute » a continué le ministre.

Pour le clan malgache, il affiche une grande ambition et le ministère mettre tous les atouts du côté des athlètes en collaboration avec les fédérations sportives concernées. Une séance de travail sera à nouveau organisée entre le ministère et les fédérations pour une meilleure harmonisation de la préparation et de la participation. Les athlètes malgaches ont toutes ses chances à Accra et pourront rivaliser avec les meilleurs du continent qui sont en course pour les qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.