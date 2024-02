Afrique: Basket 3X3 - « De la Rue vers l'or » - Quatre places pour Accra en jeu

La dernière phase du projet 3x3 « De la Rue vers... l'or » est en cours. Les championnes régionales se sont réunies au complexe sportif de la Cnaps Vontovorona pour un camp de formation et de sélection visant à assurer la relève du basket malgache.

84 joueuses participent à ce camp de formation et de sélection organisé par la Fédération malgache de Basketball, par le biais de la commission de basketball trois contre trois (FIBA 3x3), du 16 au 18 février. Ce rassemblement a pour objectif de garantir la relève en sélectionnant quatre nouvelles joueuses pour rejoindre l'équipe nationale U23. Des experts nationaux dirigent le Camp national de Basketball 3x3 pour les jeunes filles de moins de 23 ans.

Parmi eux, on compte Mathieu Rakotomalala, Prisca Razananirina, Jean de Dieu Randrianarivelo, Erick Rakotondravao, Francky Rajonson, Haja Randrianarimanana ainsi que les trois basketteuses de la sélection nationale, Muriel Hajanirina, Christiane Jaofera Minaoharisoa et Sydonie Marie Erica. Leur mission est de transmettre leur savoir et leur expérience à la nouvelle génération.

Le projet a débuté le 20 décembre dernier. Après la formation des coordinateurs et l'organisation des tournois qualificatifs régionaux, la fédération conclut ce projet par ce camp de sélection et de formation. Ce camp permettra également aux joueuses de se tester en vue de renforcer l'équipe nationale de basketball U23 lors des Jeux africains à Accra le mois prochain. Durant ce camp, après une journée et demi de formation, les participantes s'affronteront dans un tournoi de sélection les après-midi des 17 et 18 février.