Afrique: Transformation numérique - L'intelligence artificielle au coeur des débats en mars prochain dans la ville océane

La 4e édition du forum international du numérique Congo couplée à la 10e de la conférence internationale des guichets uniques auront lieu du 20 au 23 mars à Pointe-Noire.

Prélude à l'événement, Florent Ndinga, chef de service marketing, communication et coopération internationale, et Fleurie Félicia Batsindila, cheffe de service contrôle de gestion et audit interne au Guichet unique des opérations transfrontalières (Guot), ont animé, le 15 février, une conférence de presse pour édifier l'opinion sur les enjeux de ce double événement.

Organisé par le Guot en partenariat avec le cabinet Grinso et associés et l'Alliance pour le commerce électronique, le forum numérique Congo aura pour thème « L'intelligence artificielle : rupture ou continuité». La conférence, quant à elle, portera sur « L'intelligence artificielle au service de la facilitation du commerce ».

Pour les conférenciers, le choix d'aborder le sujet de l'intelligence artificielle se justifie par le rôle central qu'elle joue dans la transformation numérique en cours, en offrant des capacités de traitement des données, d'analyse, de prise de décisions... Considérée comme l'ensemble des systèmes et des programmes informatiques qui sont capables d'accomplir des tâches qui en temps normal reviennent à l'homme, l'intelligence artificielle est au coeur de toutes les communications.

S'en priver c'est vivre en autarcie et rater les opportunités qu'elle offre. C'est ainsi que le forum a voulu, à travers cette rencontre, explorer en profondeur les thèmes majeurs liés à l'intelligence artificielle et de la promouvoir comme enjeu d'aujourd'hui et du futur dans la transformation économique et sociétale des organisations et Etats.

Florent Ndinga a indiqué que « le forum est l'unique événement réunissant en même temps les techniciens, les praticiens, les acteurs du numérique, les juristes, les structures publiques et privées, la population...autour du numérique et qui se termine par l'adoption de plusieurs recommandations adressées aux pouvoirs publics et aux décideurs pour faire avancer le secteur du numérique ». Il a poursuivi: « Nous avons constaté qu'il y avait des faiblesses au niveau des partenaires publics et privés qui devaient collaborer avec nous. Ces faiblesses devraient être corrigées, voilà pourquoi le Guot a décidé d'apporter un plus pour que tous les partenaires qui gravitent autour de nos activités puissent être au même niveau que nous...».

De son côté, Fleurie Batsindila a estimé que le forum du numérique doit être un outil de dématérialisation du tissu économique congolais, en permettant sa digitalisation et la réduction de la fracture numérique.

Il s'agira donc, pendant le forum, de rassembler les acteurs clés du secteur numérique du Congo et d'ailleurs autour d'une plateforme d'échange et de réflexion sur les enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle, la vie privée et la confidentialité, la responsabilité, la sécurité, l'impact sur l'emploi et l'autonomie des systèmes de l'intelligence artificielle, a renchéri Florent Ndinga. Pour la conférence, il sera question de rassembler les experts et professionnels du domaine des guichets uniques et acteurs du commerce international pour partager, discuter et échanger des idées sur la manière dont l'intelligence artificielle peut être mise à contribution pour simplifier et améliorer les processus commerciaux au travers des guichets uniques.

Atténuer les craintes justifiées ou injustifiées suscitées par l'intelligence artificielle et encourager une adoption responsable, explorer comment l'intelligence artificielle transforme les modes de vie et ouvre de nouvelles perspectives économiques tout en soulignant les défis éthiques et sociaux qui les accompagnent, offrir une occasion unique d'échanger entre les participants favorisant le réseautage et la création des collaborations potentielles, sensibiliser le grand public congolais et international au développement récent dans le domaine de l'intelligence artificielle, stimuler la recherche et le développement dans ce domaine en République du Congo..., autant de questionnements qui seront scrutés lors de ces trois jours de travaux que le Guot souhaite fructueux, en termes de retombées et avancées significatives.

Il s'agira de renforcer sa notoriété et son image d'expertise en matière de facilitation des échanges et de technologies innovantes et de le positionner comme acteur incontournable de la transformation numérique au Congo et en Afrique. Une occasion pour le Congo d'affirmer son engagement en faveur de l'économie numérique en la positionnant en leader du numérique et de la facilitation des échanges en Afrique ainsi que dans le monde.