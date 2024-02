Gabon: Pétrole - L'Etat gabonais rachète la société Assala Gabon

Le Président de la Transition, Président de la République Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé ce jour au Palais Rénovation, la cérémonie de signature d'accords marquant le rachat de la Société Assala par l'Etat gabonais en présence de l'Administrateur Directeur Général de la Société Gabon Oil Company (GOC).

Prenaient également part à cette cérémonie le Vice-Président de la Transition, le Premier ministre et les membres du gouvernement de la Transition, les membres du CTRI, les Présidents des institutions, le Corps diplomatique, les représentants de la société civile, les élèves, les investisseurs et experts du secteur pétrolier.

Annoncé dans son discours à la Nation du 31 décembre 2023 par le Président de la Transition, le rachat de la société Assala Gabon par l'Etat gabonais via GOC à hauteur de 75% vise un double objectif qui est de sécuriser les ressources nationales d'une part, et d'avoir une gestion

autonome dans les ressources pétrolières d'autre part. Cette opération permettra au Gabon d'élever son PIB, augmenter ses recettes et marquer sa souveraineté dans le secteur pétrolier qui représente le poumon de l'économie nationale.

Pour le Général Brice Clotaire Oligui Nguema qui s'est fermement engagé dans un processus de restauration des valeurs, il s'agit de concrétiser et traduire en acte les manifestations de la souveraineté de notre État.

"A travers cette opération le Gabon n'a fait qu'exercer son droit souverain sur ses ressources naturelles à l'instar d'autres pays. Cet acte historique posé aujourd'hui est un acte de départ traduisant l'intention de reconquérir notre souveraineté et faire en sorte qu'aux yeux des Nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie." A- t-il déclaré dans son mot de circonstance.

Filiale du Groupe Assala Energy, Assala Gabon est une entreprise d'exploration et de production pétrolière. En tant que deuxième producteur au Gabon, Assala Gabon est également opérateur d'infrastructures de soutien à sa production, notamment un réseau de pipelines à terre et un

terminal d'export situé à Gamba, avec à son actif huit champs à travers cinq permis (Rabi-Kounga, Ozigo, Awoun, Gamba/Ivinga et M'Mbende M'Bassou), et des intérêts à travers quatre permis dans cinq champs non opérés (Atora, Avocette, Coucal et Tsiengui).

Créée depuis quelques années, la Société Assala Gabon emploie plus de 400 gabonais et s'efforce de maximiser les retombées nationales de ses activités grâce au Contenu Local. Elle s'appuie sur des procédures rigoureuses et transparentes ainsi que sur son Code de Conduite pour sélectionner ses fournisseurs par appels d'offres.