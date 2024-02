Ile Maurice: «L'ADSU de Rodrigues renforcée par une nouvelle unité antidrogue»

Vu le nouvel axe de drogue établi entre Maurice et Rodrigues et qui fonctionne avec des complicités au sein de la police rodriguaise, l'Anti-Drug and Smuggling Unit de Rodrigues sera renforcée par une nouvelle unité antidrogue.

C'est ce qu'ont annoncé, hier, à Rodrigues, l'assistant commissaire de police Dunraz Gangadin et le surintendant de police responsable de la Special Striking Team (SST), Ashik Jagai. Ils ont précisé que cette décision a reçu l'aval du commissaire de police, Anil Kumar Dip.

Cette décision et ce déplacement d'une équipe de la SST à Rodrigues fait suite à l'arrestation et à l'interdiction de fonction de Robertson Perrine, responsable de l'ADSU de Rodrigues, accusé de complicité dans la découverte de colis de drogue dans des réservoirs d'eau, débarqués à Rodrigues dans des conteneurs. «L'arrestation du responsable de l'ADSU fait suite à une enquête de la SST. Cette unité avait reçu des informations qu'un colis de drogue avait été dissimulé dans deux réservoirs d'eau destinés à un organisme du gouvernement à Rodrigues. Les réservoirs d'eau avaient été envoyés dans deux conteneurs arrivés à Port-Mathurin en décembre dernier. L'ACP Gangadin de la Police Head Quarters (PHQ) avait contacté le Divisional Commander de Rodrigues et lui avait demandé de placer une sentinelle sur les deux conteneurs, en attendant l'arrivée de la SST.»

Il ajoute qu'une équipe de la SST s'est ensuite rendue à Rodrigues par le Dornier. «Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs ont inspecté les conteneurs. Rien d'incriminant n'y a été trouvé. La SST avait demandé de sécuriser les images des caméras de surveillance du port.Celles-ci ont été consultées et elles ont confirmé que les instructions de la PHQ à la police de Rodrigues n'ont pas été suivies et il y a eu une mise en scène délibérée pour manipuler ledit conteneur où se trouvait la drogue.»

«Le mot utilisé par le CP pour les nouveaux policiers qui seront affectés au sein de cette nouvelle unité de lutte anti-drogue est qu'ils seront des innovative officers, dedicated to the organisation. L'honnêteté, la compétence et l'intégrité seront leurs qualités premières. Il y aura aussi des garde-côtes, ainsi que des policiers expérimentés de Maurice, qui figureront dans cette équipe.Nous mettrons aussi en place une Maritime Intelligence Cell.»

Un comité technique, mis en place depuis quelques temps avec une équipe de policiers du port, des fonctionnaires de la Mauritius Revenue Authority, des éléments du shipping et d'autres policiers qui luttent contre la drogue, proposera bientôt des recommandations. «Il faut revoir la sécurité au niveau du Container Park à Rodrigues, avec un accès plus restreint et davantage de contrôle.»

Le surintendant Jagai a déclaré que l'arrestation, durant la semaine écoulée, de Scott Carpanen 31 ans, facteur à Rivière-Coco, Rodrigues, a un lien avec le cannabis valant Rs 60 millions, découvert en décembre dernier dans la forêt de Choisy à Baie-du-Cap et les coups de feu tirés. Trois autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de la même affaire, le mardi 13 février. Elles sont Stevenson Chevery 28 ans, éleveur de porcs et pêcheur, vivant à Baie-Du-Cap, Ashven Moneean, 29 ans, sans emploi, de Royal Road, Le Morne, et Julien Calou, 32 ans, de Bambous.

Le surintenant Jagai a déclaré que l'équipe choisie pour enquêter sur cette affaire de drogue arrivée sur des conteneurs à Rodrigues, a été sélectionnée par le CP. «Nous avons trouvé des irrégularités et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés à Rodrigues.»