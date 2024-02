Ile Maurice: Le PM attendu le 29 février à bord d'un ATR d'Air Mauritius

Le 29 février. C'est la date à laquelle est attendue la délégation présidée par Pravind Jugnauth à Agalega. Date qui a été annoncée par le Resident Manager de l'archipel à un groupe d'habitants, le mercredi 13 février.

Pourtant, le même jour, le bureau du Premier ministre, que nous avions sollicité, n'était, pas en mesure de confirmer formellement la date de ce voyage pour l'inauguration de la piste d'atterrissage et de la nouvelle jetée, financées et construites par l'Inde. A hier aussi, rien. Un préposé officiel a juste indiqué qu'un comité travaille sur toute la question et qu'on en saura davantage lorsque lui en saura davantage.

Quoi qu'il en soit, dans l'archipel, tout s'active pour le 29 février. Le chef du gouvernement, qui fera le déplacement à bord d'un ATR d'Air Mauritius (MK) -, information corroborée officiellement par MK -, devrait y séjourner au moins deux jours.

Comme l'archipel n'a ni hôtel, ni chambre d'hôte, le Premier ministre logera dans une VIP house, construite par Afcons, dans la zone aéroportuaire. Quant aux autres membres de la délégation, ils devraient séjourner dans les bâtiments initialement prévus pour les militaires, qui y sont attendus ou d'autres édifices ayant autrefois hébergé le millier de travailleurs étrangers ayant construit le port et l'aéroport.

On apprend aussi que deux opérateurs de téléphonie et d'Internet installent un câble depuis un mois et demi dans l'île du Nord pour assurer une connexion Internet plus rapide que l'existante pour les besoins de l'inauguration, avec la participation virtuelle du Premier ministre indien Narendra Modi.

Toutefois, ce déplacement de haut niveau ne fait ni chaud ni froid à certains au sein de cette population tellement négligée de la République.

«Pourquoi devons-nous nous réjouir ? La question qui se pose: dix ans que le MSM est au pouvoir. Est-ce que le Premier ministre vient pour les Agaléens ou pour d'autres? Est-ce qu'il recevra des Agaléens? Nous savons tous pourquoi il vient ici alors qu'il n'a jamais dit toute la vérité sur ce qui a été construit à Agaléga. Est-ce que nous serons contraints d'aller vivre dans l'île du Sud ou de quitter définitivement l'archipel dans quelque temps? C'est ce que nous voulons savoir du PM, d'autant plus que déjà, nous n'avons plus accès à certaines parties de l'île du Nord où nous avions l'habitude d'aller pêcher», déclare un aîné à Agaléga.

Avec un groupe d'Agaléens, il souhaite vivement que Pravind Jugnauth les reçoive et leur prête l'oreille, surtout qu'Agaléga tombe sous la tutelle du bureau du Premier ministre et que la population, qui comprend également des électeurs, n'a aucun Citizens Advice Bureau où adresser ses doléances.

«Baz militer ou pa, nou bizin gagnn enn tretman parey kouma lezot ki fer partie repiblik Moris. Se pa Agaléen ki pe profit developman, ki pe travay dan port ek laeropor», renchérit notre interlocuteur.

En effet, un autre groupe d'une trentaine d'Indiens ont pris la relève des ouvriers d'Afcons depuis fin 2023. Ils sont affectés au port et à l'aéroport d'Agaléga. D'ailleurs, dans une vidéo publiée la semaine dernière montrant le débarquement des passagers du navire Mauritius Trochetia dans une cage, on voit que la manoeuvre est effectuée par ces ouvriers étrangers.

Par ailleurs, avant le 29 février, un premier vol transportant une première partie de la délégation premier-ministérielle, y est attendu, le 25 février.

Un voyage du Mauritius Trochetia est aussi au programme, le 22 février, et devrait transporter des musiciens de l'orchestre de la police et ceux qui assureront le service traiteur, celui des marquises, entre autres.

Il nous revient qu'une des têtes d'affiche du comité organisateur est une advisor du PMO - agente politique du MSM dans la circonscription de Port-Louis Nord/Montagne-Longue (No 4). Pour celle vers qui doivent se tourner les Agaléens pour leurs doléances, qui sont toutefois restées lettres mortes jusqu'ici, l'inauguration de la piste d'atterrissage et de la jetée à Agaléga sera un «évènement mondial».