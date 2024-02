Ile Maurice: Il séquestre et viole son ex pendant plus de deux semaines

Orlando Ecumoire, alias Mimic, 32 ans, connu des services de police, refait parler de lui. Après avoir été arrêté pour tentative de meurtre et pour trafic de drogue synthétique d'une valeur de Rs 154, 000 en septembre 2022, il est à nouveau sous les feux des projecteurs, son ex-compagne l'accusant de l'avoir séquestrée et violée pendant 15 jours.

Depuis le 24 janvier, il la séquestrerait, la torturerait et la violerait. Elle a porté plainte au poste de police de Quatre-Bornes. Le suspect a été arrêté par le sergent Deepoo et par des policiers du poste de Quatre-Bornes, travaillant sous la supervision de l'assistant-surintendant de police Rughoo.

Le 15 janvier, cette jeune femme de 28 ans, qui habite la Cité Kennedy à Quatre-Bornes, a fait une déposition à la police pour dire qu'elle vit séparée de son ex-mari depuis un an et qu'elle a trois enfants. Elle a précisé avoir rencontré un certain Orlando Ecumoire, alias Mimic, et qu'ils sont tombés amoureux. À plusieurs reprises, ils ont eu des rapports sexuels chez lui, à la Route Bassin, Quatre-Bornes. Ensuite, comme elle n'était pas satisfaite de son comportement, elle a essayé de rompre avec lui. Mais le 21 janvier, ils se sont rencontrés à Dream Price, Pailles. Là, il l'a menacée avec un sabre pour la forcer à l'accompagner chez lui. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée chez lui avec sa fille. Le 24 janvier, lorsqu'elle lui a dit qu'elle voulait retourner chez elle à Cité Kennedy, il l'en a empêché. «To pa pou aller, to contan donne l... to pou ress la meme pou tout letan.»

Ensuite, il a sorti un couteau d'un étui conservé dans un placard de sa chambre et a déclaré «Nek bouger mo pic toi r sa». Après avoir résisté pendant une demi-heure, il l'a obligée à se déshabiller et à entrer dans la salle de bains. Elle a refusé d'avoir des relations sexuelles avec lui mais il a insisté et sous la menace, elle a été obligée d'y consentir par peur qu'il lui fasse du mal et fasse du mal à sa fille. Il a filmé leurs ébats. Du 24 janvier jusqu'au 15 février, Orlando Ecumoire a eu des rapports sexuels avec elle sans son consentement. La dernière fois, c'était au cours de la matinée du 15 février. Elle dit avoir été contrainte de simuler le plaisir car elle avait peur de lui. Durant toute sa séquestration, lorsqu'il sortait, il l'enfermait à double tour et gardait la clé avec lui.

Le 15 février, comme elle devait absolument se rendre en cour de Rose-Hill, il l'a autorisée à sortir. C'est ainsi qu'elle a pu se rendre à la police et donner une déposition contre lui. Elle a indiqué aux policiers les endroits où il l'avait agressée et a accepté de subir un examen médical. Elle s'est dit prête pour la parade d'identification.