Ile Maurice: Un policier meurt sur son lieu de travail

La force policière est en deuil: le constable Karl Baptiste, qui comptabilisait 23 ans de service, a été retrouve inerte au poste de police de l'hôpital de Crève-Coeur, le jeudi 15 février. Il avait 42 ans et habitait Roseaux. Il avait été recruté en 2001. Les médecins de l'hôpital, vite rendus sur les lieux, n'ont pu que constater son décès.

Selon les informations de Hello Rodrigues, ses collègues confirment qu'il avait accompli son dernier shift durant la nuit précédente, c'est-à-dire le 14 février. Ses amis rapportent qu'il était censé être relevé pour deuxième shift mais la relève n'est jamais venue. C'est sa famille qui l'a retrouvé mort sur son lieu de travail à 7 heures. Ses proches se sont lancés à sa recherche car il était censé rentrer chez lui à 23 heures, mercredi soir. Mais comme il n'est pas rentré et n'était pas là non plus aux aurores, ils sont venus s'enquérir sur son lieu de travail. Ils ont été choqués de le voir étendu à terre, mort.

Nous nous sommes entretenus avec un de ses proches à son propos. «Je l'ai toujours connu comme une bonne personne. Il aimait aider les autres. Il est l'aîné d'une fratrie de deux frères et une soeur. Il croyait dans l'application de la loi dans toute sa rigueur et rappelait à l'ordre toute personne qui ne la respectait pas. C'était un policier exemplaire dans son travail.»

Ce proche exerce comme pêcheur mais ce n'était pas pour autant que le policier le snobait. «Nous nous connaissions depuis l'enfance. C'était plus qu'un frère pour moi. Nous avons fait nos 400 coups ensemble. Nos parents nous corrigeaient aussi. En grandissant, malgré que nous ayons pris des routes différentes, notre amitié est restée intacte. Je prenais conseil de lui quand j'en avais besoin. Nous sommes restés toujours proches et connectés. Son départ laisse un grand vide dans la vie de tous ceux qui le côtoyaient et l'aimaient.»L'autopsie du policier Baptiste indique qu'il est mort d'insuffisance coronarienne et donc de mort naturelle.