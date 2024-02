Afrique de l'Ouest: Diplomatie - Le Chef de l'État ivoirien a eu un entretien avec son homologue du Togo, à Abidjan

Le Président de la République, Alassane Ouattara a eu un entretien le jeudi 16 février 2024, à Abidjan, avec son homologue du Togo, Faure Gnassingbé, en visite d’amitié et de travail, en Côte d’Ivoire, a-t-on appris de la présidence ivoirienne.

Les deux Chefs d’État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire au sein de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. Ils ont également évoqué la décision de certains pays de quitter la Cédéao ainsi que la situation humanitaire des populations dans ces pays. Ils ont conclu à la nécessité de réévaluer les stratégies de gestion et de résolution de ces crises, en privilégiant le dialogue et la concertation.

Le Président de la République Togolaise, en sa qualité de médiateur de la Cédéao pour le Niger, s’est réjoui de la qualité de l’entretien avec le Chef de l’État ivoirien, et a encouragé ce type de réflexions et d’échanges bilatéraux, indépendamment des Sommets ou des Conférences, en vue de trouver des solutions pour un retour à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la sous-région.

Pour terminer, le Président Faure Gnassingbé a félicité le Président Alassane Ouattara, le peuple ivoirien, ainsi que les joueurs pour l’éclatante victoire de notre équipe nationale, les Éléphants, à la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (Can), qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.Faure Gnassingbé a regagné le même jour son pays, après l’entretien avec son homologue ivoirien.

A noter qu’avant Abidjan, Faure Gnassingbé a effectué une visite d’amitié et de travail au Congo, le mardi 13 février 2024. Il a été accueilli à son arrivée à Brazzaville par son homologue, Denis Sassou N'Guesso.