Sénégal: Temps de carême - Marche vers pâques - les évêques appellent les laïcs à plus d'engagement dans l'Eglise

Les Évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap Vert et de la Guinée-Bissau ont présenté hier, jeudi 15 février 2024, en point de presser, la Lettre pastorale sur l'engagement des laïcs dans l'Eglise et dans la société.

Pour Dr Philippe Abraham Birane Tine, président du Conseil National du Laïcat du Sénégal (CNLS) qui a fait le résumé du document, «le titre de la lettre donne une visée claire et précise au message de nos pères Évêques qui rappelle aux fidèles laïcs les exigences de leur vocation et les encourager dans leur mission au sein de l'Eglise et de la société, à la suite du Christ».

Pour M. Tine, cette lettre pastorale compte 39 numéros qui s'étendent sur 20 pages. Toutefois, il faut noter quatre points qui s'articulent principalement l'argumentaire. L'encyclique Lumen gentium permet de comprendre l'urgence que soulèvent deux défis principaux que sont : «comment, en tant que laïc, contribuer à bâtir une Eglise plus synodale, qui expérimente la communion entre ces différents membres ? Mais aussi, comment, en tant que laïc, porter un message d'espérance aux hommes et femmes de notre temps face aux nombreuses crises qui assaillent notre monde ?»

Pour Dr Phillipe Tine, «Sous le nom de Laïcs, on entend ici tous les fidèles, en dehors des membres de l'ordre sacré et de l'état religieux reconnu dans l'Église qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au Peuple de Dieu, et participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l'Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien».

ROLE ET MISSION DU FIDELE LAÏC DANS L'EGLISE.

Le deuxième chapitre de cette lettre s'intéresse au rôle et à la mission du fidèle Laïc dans l'Eglise. Dans ce chapitre, les Evêques n'ont pas manqué de faire un état des lieux sans complaisance sur certains aspects de la prise en charge des Eglises particulières, notamment la catéchèse et la formation des Laïcs, la pratique des sacrements, l'inculturation, les mouvements d'inspiration charismatique, la pastorale sociale. Sur ce, Dr Tine a souligné que «les trois derniers paragraphes de ce chapitre, les numéros 20, 21 et 22 sont consacrés à quelques défis pastoraux parmi lesquels nous pouvons citer l'accompagnement des mouvements dans un contexte de baisse de fréquentation, l'apostasie».

ROLE ET PLACE DES FIDELES LAÏCS DANS LA SOCIETE

Dans le troisième chapitre intitulé «Rôle et place des fidèles laïcs dans la société», les Pères Evêques invitent à une conversion des coeurs et des mentalités afin de donner plus de dynamisme à l'engagement des Laïcs dans diverses sphères dont l'engagement social (23 et 24), l'engagement politique (25, 26 et 27), l'engagement économique (28 et 29), l'engagement environnemental (30, 31 et 32).

PISTES D'ACTIONS

Dans le quatrième chapitre intitulé, «Pistes d'actions», la lettre donne une idée de quelques priorités et urgences pastorales que les Evêques veulent soumettre, dans un esprit synodal, à l'initiative des fidèles laïcs. Il s'agit de la formation qui est nécessaire voire fondamentale si les fidèles catholiques veulent bâtir une Eglise vivante et dynamique. «De la vie spirituelle, aidée et soutenue par les sacrements, la vie spirituelle est le fondement même de la foi chrétienne et de tous les engagements».

«Nos Pasteurs nous proposent, à cet effet, deux modèles : la Vierge Marie et son époux Saint Joseph. Nos Pères Evêques proposent enfin des pistes d'actions qui permettent de matérialiser un engagement authentique et fructueux dans l'Eglise et dans la société. Comme pour nous donner un supplément d'âme, ils nous rappellent le cri du coeur du Saint Pape Jean Paul II : «N'ayez pas peur !», a-t-il ajouté.