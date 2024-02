Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La reprise des violences préoccupe la Belgique

La Belgique a affirmé, il y a quelques jours, être préoccupée à la suite de la recrudescence de violence au Nord-Kivu.

Le ministre des Affaires étrangères du royaume, Hadja Lahbib l'a dit dans une déclaration parvenue à Radio Okapi.

Elle a regretté que cette violence s'ajoute à une situation déjà très difficile pour les populations civiles dans l'Est du pays, en raison des exactions des nombreux groupes armés.

«Il faut que les groupes armés mettent un terme à ces violences. Le Rwanda doit cesser tout soutien au M23. Il est essentiel que la collaboration avec les groupes armés cesse sur le terrain et que les messages de haine et les appels à la violence prennent fin », a indiqué Hadja Lahbib.

Elle a également assuré que Bruxelles va accompagner Kinshasa dans la réforme du secteur de sécurité.

« La solution à tout conflit, quel qu'il soit, n'est jamais militaire », a rappelé la ministre belge.

Hadja Lahbibi a par ailleurs estimé qu'il faut que les efforts diplomatiques, dans le cadre des processus régionaux, soient relancés, et que les acteurs s'inscrivent d'une façon constructive pour le retour de la paix dans ce coin du pays.

« Enfin, il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. C'est comme ça que la population pourra s'épanouir et prospérer. La Belgique continuera à oeuvrer en ce sens, pendant sa Présidence européenne et après, pour que les populations de l'Est de la RDC et de la Région des Grands Lacs, puissent vivre en paix et en sécurité », a-t-elle souligné.