Cote d'Ivoire: Enseignement technique - L'ambassadrice de Turquie s'imprègne du dispositif de formation

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, a reçu en audience, le vendredi 16 février, à son cabinet au Plateau, Deniz Erdogan Bariu, ambassadrice de la Turquie en Côte d'Ivoire.

Au menu de cette rencontre, les deux parties ont abordé les questions liées à la coopération ivoiro-turque, à la formation, à l'instruction et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le ministre a profité de cette occasion pour féliciter la Turquie pour le progrès effectué dans le développement industriel tout en exprimant son souhait de voir les jeunes apprenants des établissements de Gbéléban, Dabakala et autres dans les centres de formation de la Turquie. « La Turquie a une grande expérience dans le domaine du bâtiment et de l'industrie.

Donc, nous avons voulu cette rencontre, afin d'échanger avec vous sur la formation des jeunes dans le domaine de la mode, de l'électro-ménager, de la bijouterie, de la pâtisserie, etc. Je rêve de voir des jeunes de Gbéléban se retrouver à étudier en Turquie... », a-t-il indiqué. L'ambassadrice a pu également s'imprégner du dispositif de formation de l'Enseignement technique et professionnel.

En effet, afin de mettre en oeuvre la vision sectorielle du ministère, qui est de «Repenser et revaloriser l'Enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique, en vue de l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire», deux grands axes ont été définis. Il s'agit de l'Académie des talents et de l'École de la 2e chance. À travers les deux axes de cette vision sectorielle, l'ambition est de donner un souffle nouveau à l'Enseignement technique et professionnel .