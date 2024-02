Algérie: Batna - Une campagne de reboisement 'ensemble pour planter un olivier d'El-Qods'

BATNA — L'Association Mechaâl Echahid a organisé vendredi une campagne bénévole de reboisement en signe de solidarité avec le peuple palestinien à la localité "Alma" sur les hauteurs de la commune T'kout, dans la wilaya de Batna ponctuée par la plantation d'un olivier symbolique d'El Qods à la mémoire des Chouhada de la révolution algérienne et à la résistance palestinienne.

L'initiative placée sous le slogan "ensemble pour planter un olivier d'El Qods Palestine aux Aurès Algérie", s'inscrit dans le cadre de la semaine culturelle et historique sur "la Guerre de libération" dans sa 24ème édition organisée du 12 au 21 février courant, a déclaré à l'APS le président de l'Association Mechaâl Echahid, Mohamed Abad.

La manifestation se veut une expression de solidarité entre les peuples algérien et palestinien et témoigne des relations fraternelles qui les lient et la fidélité aux chouhada de la Guerre de libération algérienne et à la cause palestinienne, a-t-il précisé.

De son côté, le président de la Ligue de la communauté palestinienne en Algérie, Hamza Al-Tiraoui a indiqué que "l'initiative intervient pour honorer les moudjahidine algériens qui nous ont beaucoup donné dont le moudjahid Mohamed Taher Abdessalem, un des symboles toujours en vie et nous les Palestiniens estimons qu'il n'y a pas mieux qu'un olivier qu'on offre et c'est pour ça qu'on a ramené un plant de la Palestine en son honneur et en signe de fidélité à tous les moudjahidine algériens".

L'association "Mechaâl Echahid" a honoré à cette occasion à la commune de T'kout des moudjahidine en présence des ayants droit et de représentants de la communauté palestinienne en Algérie ainsi que des citoyens.

Parmi les personnes honorées dans le cadre de cette initiative qui a été entamé par la lecture de la fatiha à la mémoire des Chouhada au cimetière des martyrs de la même commune, figurent les moudjahidine Abdelkrim Ben Mechiche et Mohamed Taher Abdessalem, et ce à l'occasion de la Journée nationale du Chahid (18 février de chaque année).

Une visite guidée à T'ktout et à son vieux village qui abrite la mosquée Sidi Abdessalem dont la construction remonte à la fin du 16ème siècle a été organisée à cette occasion.