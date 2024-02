Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Février 2024

Mali : Incendie au grand marché de Bamako - Des dégâts matériels très importants

Une bonne partie du grand marché de Bamako, notamment aux alentours de Dabanani, a été incendiée, le mercredi 14 février 2024. Selon les informations recueillies auprès des responsables de la chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, ni de blessé, mais des dégâts matériels très importants sont à signaler. Pour la énième fois, le grand marché de Bamako vient d'être incendié. L'incendie a débuté, le mercredi 14 février 2024 aux environs de 2 heures du matin, au niveau de Dabanani au sein du Grand Marché de Bamako. « La toiture des bâtiments a été entièrement consumée par les flammes. Les sapeurs-pompiers se battent depuis hier soir pour maîtriser le feu. De nombreuses boutiques ont été calcinées et réduites en cendres, laissant les commerçants face à des pertes matérielles conséquentes », indiquent des témoins. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Calendrier électoral - Une marche pour maintenir la pression pour son respect

Au Sénégal, le président Macky Sall a « acté » la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de l'élection. Il « entend faire pleinement faire exécuter cette décision ». Après ce rebondissement, la société civile maintient toujours la pression et a organisé une marche, autorisée, ce samedi 17 février. (Source : Rfi)

%

Côte d'Ivoire : Commerce extérieur - Deux instruments de réformes soumis à l'appréciation des acteurs

Les acteurs du monde du Commerce extérieur ivoirien ont pris part, le vendredi 16 février, au lancement d'un processus d'autoévaluation portant sur deux instruments de réformes initiés ces dernières années par le gouvernement. Il s'agit du programme de vérification de la Conformité aux normes des marchandises embarquées à destination de la Côte d'Ivoire (Voc) et du Guichet unique du commerce extérieur (Guce). Cette cérémonie s'est tenue à la maison de l'Entreprise, au Plateau, en présence de Sylla Kalilou, directeur général du Commerce extérieur. Initiée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, cet atelier a réuni une centaine de participants issus de diverses structures et organisations de l'environnement du Commerce extérieur. Notamment la direction générale du Commerce extérieur, la Chambre de commerce et d'industrie, Côte d'Ivoire Export, le Conseil national d'exportation, les organisations du secteur privé (Cgeci, Ugeci, Fipme), les opérateurs du programme Voc, du Guce, les importateurs et exportateurs.(Source : Fratmat.info)

Togo : Diplomatie- Faure Gnassingbé chez Ouattara à Abidjan

Le Président de la République, Alassane Ouattara a eu un entretien ce jeudi 16 février 2024, à Abidjan, avec son homologue du Togo, Faure Gnassingbé, en Visite d'Amitié et de Travail, en Côte d'Ivoire, a-t-on appris de la présidence ivoirienne. Les deux Chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire au sein de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest) et de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine).Ils ont également évoqué la décision de certains pays de quitter la Cédéao ainsi que la situation humanitaire des populations dans ces pays.Ils ont conclu à la nécessité de réévaluer les stratégies de gestion et de résolution de ces crises, en privilégiant le dialogue et la concertation. (Source : aniamey.com)

Niger : Secteur de l'énergie - Réunion à Niamey, des ministres du Burkina, du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo

Le Premier ministre du Niger, ministre de l'Economie et des Finances Lamine Zeine Ali Mahaman a présidé ce samedi 17 février 2024 dans la salle de conférence de l'Hôtel Radisson Blu, la Réunion des ministres en charge de l'énergie du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo. Cette rencontre de Niamey devrait se pencher sur deux sujets majeurs qui sont, la fourniture de gasoil à ces pays présents à cette réunion ; et la problématique de l'énergie au niveau de ces pays. Il s'agit selon le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Energie du Niger M. Mahaman Moustapha Barké Bako, « d'une initiative qui promeut la coopération sud-sud et qui vise à renforcer la transparence, l'efficacité et la prise de décision éclairée dans la gestion des différentes activités relevant de nos compétences' ». (Source : Aniamey.com)

Gabon : Filières Café et cacao - Plusieurs recommandations au terme des réflexions

Le directeur de Cabinet du ministre en charge de l'Agriculture, Sidoine Acoubo, a clôturé ce vendredi, les activités de l'atelier national pour la redynamisation des filières café et Cacao, organisées à Libreville du 13 au 16 février 2024, lesquelles ont engendré plusieurs recommandations. Au sortir de quatre jours consacrés à cet atelier organisé par la Caisse de Stabilisation et de Péréquation (Caistab), l'on note plusieurs recommandations et solutions dans l'optique de booster ces secteurs qui connaissent une baisse de production et une détérioration de la qualité des produits, mais surtout une main d'œuvre vieillissante.Au nombre de ces recommandations, figurent le renforcement de la ressource humaine, la création des centres d'achats de proximités, la mise en place d'un calendrier de collecte et d'évacuation, la régularisation et le respect du calendrier des achats. (Source : alibreville.com)

Rca : Regain de l'insécurité aux alentours d'Obo - Inquiétude des habitants

L'insécurité aux alentours d'Obo, dans le Haut-Mbomou, inquiète davantage quelques habitants de la ville, notamment les cultivateurs et les chasseurs. Selon ces derniers, la présence des hommes armés dans la brousse et sur des axes routiers ne leur permet pas de vaquer librement à leurs occupations. Ils demandent le renforcement du dispositif sécuritaire pour faciliter la libre circulation. L'inquiétude de la population est de plus en plus visible durant ce mois de février avec l'arrivée de la saison sèche. Une période pendant laquelle les cultivateurs procèdent au défrichage de leurs champs avant le labourage.(Source : abangui.com)

Bénin : Pour faire face à la montée du terrorisme - Le pays organise un exercice militaire

Une manœuvre militaire baptisée « Métropolis 2024 », visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité béninoises à faire face à de nouvelles menaces, s'est tenue vendredi à Togbin Daho dans la commune d'Abomey-Calavi, près de Cotonou, selon un communiqué publié par le gouvernement béninois. Cet exercice a mobilisé un groupement des forces de l'armée et de la Police républicaine, dont l'effectif est estimé à 831 participants, indique la même source. (Source : acotonou.com)

Guinée Equatoriale : Can 2023 - Emilio Nsue tacle sa fédération

Suspendu pour une durée indéterminée par la fédération de Guinée équatoriale de football, Emilio Nsue a répondu sur Instagram. Le meilleur buteur de la Can 2024 règle ses comptes en dénonçant notamment les « corrompus qui gèrent le football en Guinée équatoriale ». Le meilleur buteur de l'histoire de la Guinée équatoriale n'a pas mâché ses mots pour répondre à sa fédération après avoir été suspendu pour indiscipline en Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN pour « plusieurs épisodes d'indisciplines graves ». Lors d'un live Instagram en compagnie d'Iban Salvador jeudi 15 février, autre joueur majeur de la Guinée équatoriale sanctionné pour les mêmes raisons obscures, Emilio Nsue a dénoncé la corruption et les graves dysfonctionnements internes qui minent le football de son pays. (Source : Rfi)