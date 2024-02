Gabon: Thierry Moungalla reçu par Laurence Ndong à Libreville

Le 15 février 2024, Laurence Ndong, Ministre de la Communication et des Médias du Gabon, a reçu son homologue de la République du Congo, Thierry Lézin Moungalla et sa délégation pour une séance de travail.

L'objectif de cette rencontre était de présenter au Ministre congolais la direction centrale et les entités sous tutelle du ministère gabonais. Toutefois, à la demande de la partie congolaise, un accent a été mis sur la stratégie de transition vers la télévision numérique terrestre (TNT) dans le pays.

À l'issue de la séance plénière, une visite de terrain a été organisée pour le Ministre MOUNGALLA et sa délégation les 15 et 16 février. Ils ont pu découvrir les installations de travail et de production de la presse gabonaise en visitant les sites de Télédiffusion du Gabon (TDG), l'Agence Gabonaise de Presse (AGP), l'Institut Gabonais de l'Image et du Son (IGIS), la Maison George RAWIRI (Gabon TV et Radio Gabon) et enfin Multipress.