Cameroun: un adolescent arrêté pour le meurtre de son père, un complice également impliqué

Dans un acte choquant de violence familiale, Yves Keyebba, âgé de seulement 16 ans, a été appréhendé pour avoir violemment tué son propre père, Jean Missa Balkossa, un agent de sécurité établi à Garoua. Les événements tragiques se sont déroulés dans le quartier Boum Aviation, suscitant une agitation parmi les habitants de cette localité du 2ème arrondissement de la ville.

Selon le commandant Saidou Abakachi de la Brigade territoriale de Poumpoumré, la police a été alertée par un résident du quartier, craignant une réaction violente de la communauté contre le jeune meurtrier. "Dès que nous avons été informés de cet acte insensé, nous avons agi rapidement pour éviter tout acte de justice populaire. À notre arrivée sur les lieux, l'atmosphère était chargée d'émotion, avec des pleurs et des lamentations", a déclaré le commandant.

Les forces de l'ordre ont procédé à des recherches minutieuses sur les lieux du crime, récupérant l'arme du crime, une hache, et identifiant rapidement Yves Keyebba comme le principal suspect. Ce dernier a été retrouvé caché dans les bas-fonds du quartier, mais a été appréhendé sans incident majeur. Lors de son interrogatoire, il a révélé qu'il avait agi de concert avec un certain Haya Doe, également agent de sécurité et collègue de son défunt père.

Les motivations derrière cet acte violent demeurent floues, mais selon les premières informations fournies par le jeune accusé, des tensions préexistantes entre son père et son complice pourraient avoir joué un rôle déterminant dans le déclenchement du drame. "Il semble que Yves Keyebba cherche à impliquer Haya Doe dans cette affaire, suggérant des altercations antérieures entre ce dernier et la victime", a ajouté le commandant Abakachi.

Les deux suspects, Yves Keyebba et Haya Doe alias Moise, ont été présentés devant la presse et seront déférés devant le procureur de la République dans les prochaines heures. Cette affaire tragique met en lumière les conséquences dévastatrices de la violence familiale et soulève des questions sur les failles du système de soutien aux jeunes en difficulté. Les autorités locales ont promis de faire toute la lumière sur cette affaire et d'assurer que justice soit rendue pour la victime, Jean Missa Balkossa.