Togo: Niamey veut accéder à la mer via Lomé

Les autorités togolaises visiblement peuvent tirer meilleur profit de leur position conciliante avec les autorités de Niamey, à la suite du putsch du 26 Juillet 2023. On en veut pour preuve, la dernière visite d'une délégation ministérielle nigérienne au Togo le 13 Février dernier.

Au coeur de cette visite qui a permis des échanges entre le ministre togolais de l'Economie maritime, Edem Kokou Tengue, et celui des Transports et de l'Équipement du Niger, Colonel-major Salissou Mahman Salissou, le transport des marchandises nigériennes via le port de Lomé. Des mots du ministre togolais, de fut une « rencontre qui procède de la volonté des plus hautes autorités de notre pays à fluidifier le passage des marchandises par le port de Lomé pour le peuple frère du Niger ».

Pour sa part, le Colonel-major Salissou Mahman Salissou reconnait que « La République soeur du Togo a déjà beaucoup fait et nous l'en remercions. Grâce au Togo, depuis le 26 juillet, la population nigérienne continue à être approvisionnée ». Et de poursuivre, « cependant, un certain nombre de préoccupations ont été soulevées par les opérateurs économiques à travers la Chambre du Commerce, notamment le problème du traitement à un certain niveau du corridor et le problème sécuritaire. Les instructions seront données aux structures subalternes pour qu'elles réfléchissent. Il y a beaucoup de solutions qui seront adoptées pour le bien-être de nos populations ».

Manifestant ainsi une certaine disponibilité à continuer le dialogue avec le Niger et faciliter les échanges avec le Niger mais également d'autres pays enclavés de la sous-région ouest-africaine, le Togo se positionne pour les importations, mais aussi les exportations, que ce soit sur des produits de première nécessité, dont les médicaments, ou pour l'exportation des produits extraits ou fabriqués dans ces pays.

Finalement, il n'est pas mauvais de jouer au tampon entre deux positions qui se rejettent.