Afrique: Victor Jean-Louis, un Guadeloupéen pionnier de la radio en Afrique

Victor Jean-Louis était un brillant ingénieur du son dans le cinéma, la radiodiffusion et à la télévision. Il a installé et dirigé plusieurs radios en Afrique.

Victor Jean-Louis est né le 21 décembre 1910 à Fort-de-France dans une famille guadeloupéenne originaire de Sainte-Anne. Il a fait des études d'ingénieur à l'Institut électrotechnique de Grenoble. En 1930, son diplôme d'ingénieur en poche, il part travailler en Égypte pour la construction de barrages hydroélectriques. De retour en France, il s'intéresse au son. Le jeune technicien fait ses premiers pas dans ce domaine comme assistant technique au Studio d'Essai dirigé par le célèbre ingénieur et chercheur Pierre Schaeffer.

Un brillant ingénieur

Devenu ingénieur du son, Victor Jean-Louis commence une longue carrière à la radio. Il enregistre des émissions musicales et de divertissements au Poste parisien. Il publie en 1949 un livre intitulé L'Ingénieur du son dans le cinéma, la radiodiffusion et à la télévision. Quelque temps après Victor Jean-Louis devient conseiller de la Société de Radiodiffusion de la France d'Outre-mer puis chef du service des stages du Studio-École de la Radio pour l'Afrique. Cette structure forme des journalistes et des animateurs. À l'époque où il dirige Radio Yaoundé (1957-1960), il a comme jeune journaliste stagiaire le futur Sultan Roi Bamoun Ibrahim Mbombo qui devient par ailleurs ministre de l'Information et de la Culture au Cameroun et Président du Conseil d'Administration de la CRTV (Radiodiffusion-télévision du Cameroun).

Au service de l'Afrique

De 1957 à 1967, Victor Jean-Louis est employé à l'Office de Coopération Radiophonique (OCORA). Dans le cadre de la coopération entre l'État français et les États africains francophones nouvellement indépendants, l'ingénieur dirige et participe à la création de plusieurs stations de radio : au Congo, au Burundi, au Sénégal. Le Guadeloupéen met ses compétences en management et techniques aux services de ces pays. Il occupe également la fonction de Directeur du service de radiodiffusion au Cameroun et en Haute Volta (l'actuel Burkina Faso). Il contribue d'ailleurs à la création de la télévision dans ce pays.

Au Cameroun il assure personnellement la diffusion du discours d'investiture du Président Ahmadou Ahidjo. Son expérience du terrain en Afrique et son expertise lui permettent de publier en 1963 La Dialectique radio-télévision en Afrique. En 1967, après une dizaine d'années passées en Afrique, il revient en France. Il est affecté au service d'ingénierie de L'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF). L'ingénieur prend sa retraite en 1976. Passionné de langues, il reprend le chemin de l'université pour étudier l'italien, l'espagnol, et le créole.

De la radio à la littérature

En 1981, à 71 ans, il obtient une maîtrise de lettres modernes à l'Université Université Vincennes-Paris VIII intitulée « Aimé Césaire et Saint-John Perse : une lecture sémantique du Cahier d'un retour au Pays Natal d'Aimé Césaire et de Pour fêter une enfance de Saint-John Perse. » Le retraité se consacre à l'écriture. Il publie plusieurs ouvrages littéraire (poèmes, nouvelles, romans sous le nom de plume de Jean-Louis Victor Baghio'o, un pseudonyme déjà utilisé par son père, Henri Jean-Louis, premier magistrat noir des Antilles françaises, lui aussi écrivain, auteur entre autres de la Bible Africaine et ancien magistrat à Brazzaville. L'artiste et animatrice Moun de Rivel est la soeur de l'ingénieur-écrivain. Le dernier roman de Jean-Louis Victor, Choutoumounou, est publié quelque temps avant sa disparition, le 20 décembre 1994 à Paris, à l'âge de 83 ans.

À lire : Charles W.Scheel, Victor Jean Louis Baghio'o par lui-même ; lettres, journaux, essais et récits inédits, LHarmattan, 2016