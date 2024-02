Centrafrique: Marseille - Geoffrey Kondogbia confiant malgré la crise

En déplacement sur le terrain de Brest dimanche, l'Olympique de Marseille, qui est dans une spirale négative depuis le début de l'année, aura à cœur de l'emporter contre une bonne équipe, très bien organisée depuis le début de la saison.

Malgré les mauvais résultats des Phocéens, Geoffrey Kondogbia ne désespère pas. Pour le milieu de terrain centrafricain, il y a de quoi garder espoir pour une fin de saison positive.

«Je ne suis pas du genre à être inquiet. L'espoir est important, on a pas mal de choses à jouer. Je suis rempli d'espoir et de confiance. Il y a des choses à améliorer, on est conscient de notre réalité. On est encore dans la course pour toutes les compétitions. Il y a un bel état d'esprit. Les coéquipiers sont impliqués. Le plus important est le quotidien. C'est une chose sur quoi il faut s'appuyer », a confié Kondogbia ce samedi en conférence de presse.

Actuellement 8e de Ligue 1, l'OM est très loin de la tête du classement et est notamment distancé de 20 points par le leader, le PSG.