Afrique: Selon Arsène Wenger, la FIFA va créer des académies de football en Afrique

Le chef du développement du football mondial de la FIFA, Arsène Wenger, a annoncé son intention de créer des académies de football dans plusieurs pays africains dans le cadre de l'initiative de développement du football mondial de la fédération.

L'ancien entraîneur d'Arsenal a déclaré que la FIFA avait pour objectif d'améliorer l'éducation au football dans le monde entier et qu'elle avait l'intention d'ouvrir des académies dans 75 pays d'ici la fin de l'année 2026.

« Nous sommes sur le point d'ouvrir de nouvelles académies au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Ghana et en Zambie dans les six mois à un an à venir. D'ici 2026, nous prévoyons d'avoir 75 académies dans le monde. Cela représente une avancée significative dans l'éducation au football, qui est notre priorité actuelle », a déclaré Wenger, comme l'a rapporté la FIFA.

L'annonce de Wenger fait suite à sa participation à la CAN 2023, où la Côte d'Ivoire est sortie victorieuse.

« Je dirais qu'il y a eu des améliorations remarquables en ce qui concerne l'organisation, la qualité des terrains, le niveau d'organisation sur le terrain également, et l'engagement était intense », a-t-il déclaré à propos du tournoi organisé par la Côte d'Ivoire. « Dans l'ensemble, c'était un tournoi où les écarts entre les équipes étaient minimes », a jouté l'ancien coach d'Arsenal.

Arsène Wenger a également exprimé la nécessité de renforcer les clubs en Afrique afin de retenir les joueurs talentueux et de promouvoir le développement de compétitions plus fortes sur le continent.

« La plupart du temps, ces pays perdent leurs joueurs parce qu'ils n'ont pas les moyens de les garder. Et nous devons construire des clubs plus forts. N'oublions pas que l'Afrique compte 1,4 milliard d'habitants », a-t-il relevé, avant d'insisté sur l'objectif d'élever le niveau et la compétitivité du jeu à l'échelle mondiale, en soulignant l'importance d'une meilleure éducation au football et de compétitions de meilleure qualité.