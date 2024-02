Madagascar: Miss Monde - Antsaly Rajoelina s'envole pour l'Inde

Antsaly Ny Aina Rajoelina s'envole pour l'Inde ce jour pour représenter Madagascar au concours de Miss Monde. Le pays se mesurera à cent vingt autres lors de cette compétition qui se tiendra du 19 février au 9 mars.

Préparation depuis un an. Ce jour, Antsaly Ny Aina Rajoelina s'envole pour Mumbai, en Inde, où se tiendra la 71e édition de l'élection de Miss Monde. Débarquant demain dans la métropole indienne, elle affrontera plus de cent vingt candidates venues des quatre coins du globe, du 19 février au 9 mars.

Déterminée et prête à relever tous les défis, Antsaly Rajoelina représentera avec fierté la beauté et la culture de Madagascar dans cette compétition prestigieuse. Lors de ce concours, Antsaly Rajoelina se distinguera dans diverses épreuves telles que le World Designer Challenge, le défilé en tenue traditionnelle, ainsi que dans des épreuves de talent où elle présentera son expertise en athlétisme. Elle sera également évaluée dans des défis comme le Head-to-Head Challenge, le multimédia, le défilé de mode, et bien d'autres catégories.

Après Felana Noelthina Tirindraza en 2017, Miantsa Randriambelonoro en 2019 et Nellie Anjaratiana en 2021, Antsaly Rajoelina se lance à son tour dans cette aventure pour porter haut les couleurs de Madagascar. « Je me suis préparée intensivement en m'entraînant au moins trois fois par semaine, en adoptant une alimentation équilibrée et en évitant les fast-foods. Pour perfectionner mon anglais, j'ai suivi des cours intensifs avec l'équipe de l'English Teaching Program (ETP). De plus, étant donné que ma famille parle anglais et que notre église est anglophone, j'ai été immergée dans cette langue au quotidien. Je suis ainsi parfaitement capable de m'exprimer en anglais », confie Antsaly Rajoelina.

Détermination

Concernant les tenues, Antsaly Rajoelina bénéficiera du talent des créateurs malgaches. « Bogasy pour les robes de soirée, dont celle pour le World Designer Challenge, et Sih Rakout pour une dizaine de robes de soirée, y compris celle pour le défilé en tenue traditionnelle. J'ai également reçu des conseils avisés pour la coiffure et le maquillage de la part de « Curly Aho » et « Espace en beauté Amazones ». En collaboration avec l'agence Totem, nous avons minutieusement préparé mes défilés », confirme-t-elle.

Soutenue par ses compatriotes, Antsaly Rajoelina aborde cette compétition avec détermination, espérant ramener la couronne à Madagascar. En plus du défi qu'elle devra relever sur scène, elle profitera de son séjour pour visiter les lieux emblématiques de Mumbai, pour réseauter et pour saisir de nombreuses opportunités. « Notre objectif est de trouver une ambassadrice qui incarne non seulement la beauté physique, mais aussi l'intellect et la connaissance approfondie de Madagascar et de ses cultures. Nous couvrons toutes les dépenses liées à la participation de nos candidates », souligne le Comité Miss Madagascar.

Pour Antsaly Rajoelina, le projet principal pour cette aventure au concours de Miss est la lutte contre les violences sexuelles envers les enfants, une cause qui lui tient particulièrement à coeur.