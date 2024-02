Afrique: Jeux africains - XIIIE édition - Madagascar en lice dans onze disciplines

Les fédérations sportives qui participeront aux Jeux africains d'Accra ont été reçues hier par André Haja Resampa, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Des mises au point ont été faites.

À 21 jours de la cérémonie d'ouverture de la XIIIe édition des Jeux africains qui aura lieu à Accra, Ghana, du 8 au 23 mars, tout a été clarifié depuis hier, sauf changement de dernière minute. Madagascar va s'aligner sur onze disciplines durant les Jeux africains. Pour mettre les points sur les «i», André Haja Resampa s'est entretenu avec les présidents et représentants des fédérations sportives concernées dans son bureau à Ambohijatovo.

« L'État malgache, avec le président de la République Andry Rajoelina et le ministère de la Jeunesse et des Sports, est convaincu que le sport est un outil qui sert à véhiculer la bonne image de Madagascar à l'extérieur. Nous avons des athlètes capables de briller et de rivaliser avec les autres pays du continent. Ainsi, la participation malgache ne sera pas symbolique. Nous y allons pour chercher des médailles et nous n'enverrons que les meilleurs athlètes, ayant de bons palmarès, et chaque fédération devra s'y conformer », confie André Haja Resampa.

Pour le moment, le nombre exact d'athlètes qui défendront les couleurs malgaches n'est pas encore fixé, mais avec les onze disciplines, Madagascar compte envoyer pas moins de cent athlètes. Malagasy Rugby sera la plus représentée car avec deux équipes nationales de rugby à VII, vingt-quatre athlètes, dont douze dames et douze hommes, prendront le départ, sans parler des membres de la délégation.

Attendu au tournant

Attendu au tournant Lors de la dernière édition de 2019, l'haltérophilie a été la première discipline ayant remporté le plus de médailles pour Madagascar: six en or, quatre en argent et deux en bronze. Pour cette année, l'haltérophilie peut encore améliorer ce bon palmarès. La Fédération malgache de tennis, selon l'explication de Dina Razafimahatratra, a déjà sorti la liste des raquettes malgaches composée de quatre hommes et quatre femmes qui iront défendre le drapeau malgache durant ce rendez-vous panafricain.

Dina Razafimahatratra, qui sera le coach des Akomba durant les Jeux africains, a donné son avis sur ce qui attend le tennis malgache au Ghana : « J'ai été nommé pour emmener la sélection malgache. J'aurai du travail et ce sera une expérience de plus. Le niveau sera très élevé et je gérerai au mieux l'effectif qu'on m'a proposé de diriger. Nous donnerons notre maximum comme toujours, dommage que les Ranaivo ne soient pas disponibles », confie Dina Razafimahatratra.

Le basketball 3x3 des seniors masculins, qui a remporté la médaille d'or en 2019, sera attendu au tournant car le niveau de cette discipline a beaucoup évolué sur le continent ces trois dernières années. Du côté du judo, la présence de Laura Rasoanaivo, numéro Un mondiale junior fin décembre 2023 et numéro 40 mondiale dans la catégorie senior, constitue un atout majeur pour la Grande île dans la recherche de la médaille d'or.