Madagascar: Commerce extérieur - Nouveaux soutiens du Cadre Intégré Renforcé

Le programme Cadre Intégré Renforcé (CIR) enregistre des progrès significatifs dans le pays. De nouvelles étapes du programme sont envisagées, avec des initiatives visant à valoriser la filière vanille en cours de développement.

Madagascar a obtenu de bonnes notes en matière de commerce international grâce au soutien majeur du Cadre Intégré Renforcé (CIR), dédié à l'aide au commerce notamment pour résoudre les contraintes de capacités d'offre. Le coordonnateur pays du programme CIR, Paulin Zambelongo, a fait le point sur les réalisations du projet lors d'une réunion avec son comité à Genève, en visioconférence et en présence des responsables du ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), hier.

Cette rencontre a mis en lumière les progrès significatifs enregistrés lors des première et deuxième phases du programme à Madagascar. Parmi les chantiers des phases précédentes sous revue, le financement de la mise en place d'un portail d'information commercial pour aider les opérateurs dans le commerce.

De plus, des techniciens du ministère de l'Industrialisation et du Commerce ont également reçu des renforcements de capacité.

Paulin Zambelongo a exprimé sa volonté de faire progresser le programme vers de nouvelles étapes et d'apporter des améliorations continues. Des efforts seront également déployés pour soutenir Madagascar dans la protection de sa filière vanille, qui constitue un pilier économique essentiel et une filière stratégique. « Le ministre a relevé la problématique dans le prix de la vanille qui fluctue et diminue de façon drastique à bien des égards, et a demandé un soutien du CIR une sorte d'observatoire de prix.

Le point de départ est la réunion entre les principaux pays producteurs et exportateurs de vanille, notamment Madagascar, l'Ouganda et la Nouvelle-Guinée, qui se tiendra dans le cadre de la 13e réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à la fin du mois de février ». Paulin Zambelongo a avancé qu'une analyse du marché mondial de la vanille a été menée afin de comprendre les contraintes et les problématiques liées à l'exportation de ce produit, notamment la baisse drastique des prix. Cette analyse vise à proposer par la suite un plan d'action visant à relever ces défis.