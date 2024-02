Madagascar: Attaque à Tsararivotra - Un individu appréhendé

Un jeune homme impliqué dans l'attaque d'une maison isolée, dans le secteur de Tsararivotra Atsinanana, fokontany d'Amborovy, vient d'être appréhendé par les éléments de la brigade de l'aéroport d'Amborovy, mercredi dernier.

L'attaque a été perpétrée par quatorze malfaiteurs armés d'objets pointus, de lance-pierre ainsi que de cailloux, le 9 février dernier vers deux heures du matin. « Un père de famille a été grièvement blessé lors de l'agression, ce dernier a résisté et a pu défendre sa maison. Aucun objet n'a été dérobé mais quelques personnes ont été blessées. Il a pu appeler le numéro vert de la gendarmerie et les secours sont rapidement arrivés. Les enquêtes et recherches ont ensuite débuté. Nous avons pu appréhender un de ces bandits », a déclaré le gendarme principal hors classe, Blaise Andrianiana, commandant de la brigade de l'aéroport d'Amborovy.

Les actes de banditisme et d'insécurité sont en recrudescence à Mahajanga depuis plusieurs années et depuis le nouvel an. À preuve, jeudi soir, des groupes de malfaiteurs armés de lance-pierre ont également attaqué les habitants de deux maisons dans le fokontany d'Ambohimandamina, secteur 2. Ils ont fracassé les portes de ces habitations puis menacé de tuer avec des couteaux des enfants. Les brigands ont également menacé de violer ces tout-petits.