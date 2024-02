Afrique: Volleyball - CC Zone 7 - Mise au point entre ministère et fédération

Madagascar abritera du 24 février au 2 mars le championnat des clubs de la Cavb zone 7. L'équipe de la fédération a été reçue au ministère de la Jeunesse et des Sports pour une dernière mise au point.

Point sur les « i ». Prévue hier à 10 heures au palais des sports à Mahamasina, la conférence de presse de lancement de la 28e édition du Championnat des clubs de la Confédération africaine de volleyball (Cavb) zone 7 a dû être annulée et repoussée pour mercredi prochain, après le Conseil du gouvernement du mardi prochain.

La joute régionale est programmée du 24 février au 2 mars au palais des sports à Mahamasina et au gymnase d'Ankorondrano. Les dirigeants de la fédération malgache ainsi que les représentants de la Cavb zone 7 ont été convoqués au dernier moment et reçus au ministère de la Jeunesse et des Sports afin de faire une dernière mise au point sur l'organisation de l'événement.

Toujours prêts

Après la rencontre entre les deux entités, pour l'intérêt du sport et pour éviter des sanctions des instances internationales, la conférence de presse initiée par la fédération avec les représentants de la Cavb zone 7 et le sponsor a été annulée. Les responsables concernés n'ont pas voulu dévoiler d'autres informations.

« Il n'y a vraiment pas de perte pour nous. Nous nous sommes engagés et nous avons déjà fait preuve de volonté pour accompagner la fédération malgache de volleyball dans la réalisation de ses événements. Nous sommes toujours prêts à la soutenir », souligne Julie Raharilalao, directrice marketing de l'Airtel Madagascar.

L'événement réunira quatre cent seize joueurs, entraîneurs, médecins, dirigeants, ... durant la dizaine de jours. Cinq îles ont jusqu'ici confirmé leur participation. Madagascar sera représenté par Gnvb, Asi, Cosfa et Cvbf chez les garçons et du côté des filles, il y aura Gnvb, Asi, Squad et Bi'as.

Maurice, la Réunion et Mayotte aligneront chacune quatre équipes dont deux masculines et deux féminines, et les Seychelles auront deux équipes masculines et une féminine. Les responsables du comité de contrôle de la Cavb zone 7 sont déjà sur le sol malgache depuis jeudi soir. Ils ont débarqué une semaine avant l'événement afin d'inspecter les infrastructures de compétition et d'animer une formation ouverte aux techniciens, joueurs, arbitres ou autres personnes ayant une bonne connaissance de l'informatique du 17 au 20 février à l'académie nationale des sports à Ampefiloha.