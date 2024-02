Madagascar: Jiujitsu brésilien - Séminaire - La légende Royce Gracie attendue dans nos murs

Sans précédent. Une bonne nouvelle pour les amateurs d'arts martiaux et de sports de combat, et surtout de jiujitsu brésilien. La légende de l'art martial japonais, le jiujitsu revisité par les Brésiliens, Royce Gracie, âgé actuellement de 57 ans, est attendue à Madagascar fin mai.

Ce grand combattant de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), une confrontation multidisciplinaire dans une cage, a impressionné et influencé de nombreux passionnés d'arts martiaux dans le monde dans les années 90.

Il a popularisé la discipline qui est devenue très prisée et pratiquée en combat libre pied-poing et surtout au sol. On peut le décrire comme l'équivalent de Messi en football, Rafael Nadal en tennis, Michael Jordan en basket ou aussi Teddy Riner en judo. Certes, il n'a pas un palmarès en béton mais il a pu faire tomber par soumission des champions du monde dans d'autres sports de combat.

Il a enregistré quinze victoires et trois égalités sur vingt combats majeurs en UFC de 1993 à 2016. Royce Gracie débarquera sur le sol malgache le 25 mai et animera un séminaire le 26 mai suivi d'un festival. L'événement verra la participation des pays voisins. Ce projet se réalisera grâce à l'initiative de Telozoro Events et de la Fédération malgache de jiujitsu. Les fervents des arts martiaux du pays se disent impatients de voir en chair et en os le grand homme du jiujitsu brésilien.