Madagascar: Film documentaire - '(i)Reny' de Felana Rajaonarivelo projeté au Luxembourg

Le cinéma engagé prend une nouvelle dimension avec les productions de Felana Rajaonarivelo, portant haut et fort, les voix des femmes malgaches. Après le succès retentissant de son documentaire "Debout !", co-produit par Canal+ Madagascar et sélectionné pour concourir au Festival International de Film Féminin (FIFF) à Cotonou, au Bénin, un autre bijou cinématographique se prépare à briller sous le feu des projecteurs : le film "(i)Reny".

Ce film, également issu de la collaboration entre Felana Rajaonarivelo et Canal+ Madagascar, sera à l'affiche au Luxembourg le 9 mars prochain au Mama Shelter, en partenariat avec Malagasy Women Empowerment Luxembourg. Une initiative louable qui ne fait que souligner l'engagement continu de Felana Rajaonarivelo et de Canal+ Madagascar en faveur de la cause féminine.

D'une durée de 45 minutes, "(i)Reny" plonge le public dans le quotidien courageux et les luttes acharnées des jeunes mères célibataires. « Notre objectif avec le film "(i)Reny" est de changer les perceptions à l'égard des jeunes mères célibataires. Trop souvent, elles sont jugées sur leur âge et leur situation, sans que l'on prenne en compte leur histoire personnelle. Nous voulons briser ces stéréotypes et changer les mentalités », explique Onjatiana Razafindrakoto, directrice générale de Canal+ Madagascar.

Ce documentaire engagé met en lumière le combat quotidien de ces femmes, véritables modèles de résilience et de résistance. "(i)Reny" raconte l'histoire de quatre femmes, quatre destins, mais une même lutte : celle des mères célibataires qui se battent chaque jour pour subvenir aux besoins de leurs enfants.