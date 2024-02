Afrique: Classement Forbes - Antananarivo à la première place des villes les plus sales d'Afrique

L'information n'est pas passée inaperçue : Antananarivo s'est vue attribuer, une fois encore, la première place des villes les plus sales d'Afrique, selon le classement du magazine américain Forbes.

La liste publiée par le célèbre magazine américain Forbes indique que la capitale de Madagascar est en tête du classement des villes les plus sales d'Afrique. Une bien triste contre-performance qui est, somme toute, peu étonnante au vu de l'état de la ville d'Antananarivo. Croulant régulièrement sous les immondices, la Ville des Mille peine à sortir de son état d'insalubrité qui lui a valu ce classement, sans surprises. Car cette première place d'Antananarivo comme la ville la moins propre d'Afrique, n'est pas une première.

La capitale de Madagascar a déjà occupé cette place depuis plusieurs années. En 2022, elle a déjà été classée numéro un des villes les plus sales d'Afrique, et se place par la même occasion au troisième rang mondial après Baku (Azerbaïdjan) et Dhaka (Bangladesh). Antananarivo était également en 2018 et 2020, en tête du classement dans la même catégorie, devant Addis-Abeba (Ethiopie) et Brazzaville (Congo). Ces deux villes se retrouvent également aux mêmes rangs respectifs dans le dernier classement Forbes.

La honte ! La nouvelle n'a pas manqué de susciter des commentaires venant de toutes parts, mêlant des sentiments de honte, de tristesse ou de colère, face à une situation qui ne montre aucun signe d'espoir d'amélioration, du moins, dans un futur proche. Sans surprises non plus, les regards se tournent vers la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et le premier magistrat de la ville - dont le poste est vacant actuellement - que les tananariviens tendent à tenir comme premiers responsables de la situation. Le chapitre du ramassage des ordures et de l'assainissement public, qui tarde à afficher des performances appréciables, reste le plus visible, avec des bacs à ordures constamment surchargées.

%

Civisme

Force est, toutefois, de constater que les comportements manquant de civisme des usagers des espaces publics et des biens communs, contribuent à l'état insalubre de la ville. Uriner dans les coins de rue ou au pied d'un poteau électrique ; déféquer dans des recoins « à peu près » à l'abri des regards ; cracher dans la rue, ou encore jeter sur la voie publique des déchets en tous genres, sont des scènes banales, dégageant des pollutions visuelles et olfactives aussi gênantes et malsaines pour les passants, qu'embarrassantes vis-à-vis des étrangers qui visitent la ville.

Défi majeur

Pour les prochains mois, difficile d'espérer un changement « miraculeux » à Antananarivo. Les prochaines échéances électorales pour les municipales seront décisives. Le volet de l'assainissement et de la propreté de la ville, est alors l'un des défis majeurs qui attend le prochain élu. Si auparavant, une délégation spéciale venait à être nommée à la tête de la CUA, le défi reste inchangé, en attendant l'élection du nouveau maire d'Antananarivo.

Le dernier classement des 15 villes les plus sales d'Afrique

1. Antananarivo (Madagascar)

2. Addis-Abeba (Ethiopie)

3. Brazzaville (Congo)

4. Ndjamena (Tchad)

5. Dar es Salam (Tanzanie)

6. Bangui (République centrafricaine)

7. Ouagadougou (Burkina Faso)

8. Bamako (Mali)

9. Lomé (Togo)

10. Conakry (Guinée)

12. Nouakchott (Mauritanie)

13. Kampala (Ouganda)

13. Niamey (Niger)

14. Luanda (Angola)

15. Maputo (Mozambique)