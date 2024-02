Afrique: Rallye gourmand - Chasse au trésor pour la première édition

Le 24 février prochain aura lieu un événement inédit qui alliera défi et découvertes culturelles. En effet, Boite2com, une jeune agence de communication et d'événementiel en collaboration avec la Commune Urbaine d'Antananarivo et Homely Taste, organise une journée de chasse au trésor incluant la visite de six sites culturels de la Capitale et quatre points gourmands, clôturée par un arrêt gourmand, dans un parcours semé d'énigmes.

Les participants pourront, à travers un guidage numérisé, évoluer dans le parcours tout en appréciant la beauté culturelle de Tana mais également apprécier des mets gastronomiques. Plus qu'un simple « food tour », cette première édition est une invitation au voyage et à la découverte de la Ville des Mille d'une toute nouvelle façon. Tous les participants repartiront avec un panier garni offert par les entreprises malgaches partenaires du Rallye. Les premiers participants ayant pu résoudre les énigmes obtiendront bien sûr des lots surprises en plus. Un concours de clichés épiques pris durant le parcours sera également déployé, trois jours après cette journée de chasse au trésor.

L'aventure qui se vivra en binôme est ouverte aux couples, aux amis mais également à tous les solitaires et célibataires, pour lesquels les organisateurs désigneront un binôme. L'inscription à cet événement se fera sur les réseaux sociaux de Rallye Gourmand (sur Facebook et Instagram) au plus tard le 23 février à 12 heures.